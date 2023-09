NIKADA TO NISAM GLEDAO! Đoković se igrao sa Hrvatom, pa progovorio o Zvezdi, Partizanu, Jokiću...

Novak Đoković poslije meča sa Bornom Gojom pričao je o US openu, ali i o stvarima koje nemaju veze sa tenisom.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković rutinski je završio posao i prošao u četvrtfinale US Opena. Bez većih problema pobijedio je Bornu Goju (Hrvatska) i nastavio je put ka 24. grend slem trofeju. Naredni rival biće mu domaći predstavnik Tejlor Fric i svjestan je i srpski as da će publika biti na strani njegovog protivnika.

Poslije meča sa hrvatskim teniserom pričao je o turniru, ali i o temama koje nemaju direktne veze sa tenisom. "Zadovoljan sam. Dobro sam ušao u meč, imao dobar intenzitet, prva dva seta bila su drugačija nego protiv Đerea. Uspio sam da mu 'čitam' servis dobro i da pobijedim", rekao je Đoković.

Ispričao je i šta je oduvijek želio da gleda, a nije bio u mogućnosti. "Htio sam da gledam Jokića u finalu NBA lige, ali nisam uspio da se organizujem da odem iz Pariza. Gledao sam ga na prijateljskim utakmicama i osjećao sam se kao dječak koji je gledao košarkaše sa divljenjem. Volim skijanje, gledao sam to kao mali sa ocem, volio bih baš da gledam spust u Kicbilu uživo. Hoću da gledam finale Lige šampiona, pratiću Crvenu zvezdu i Partizan u Evroligi, Zvezdu u fudbalu."

Prati i dešavanja u drugim sportovima. "Jokić je najbolji košarkaš svijeta, svi su oduševljeni onim što radi na parketu. Nisam ekspert, ali sam srećan što Srbin dominira u NBA ligi. Pratim da smo ušli u četvrtfinale Mundobasketa, pratim i odbojku, sport je moje polje života, znam kroz šta prolaze i divim im se".

Zatim se vratio na priču o "bijelom sportu". "Fric će imati podršku publike, očekivano je to, ipak se igra u Americi. Imaće trojicu Amerikanaca u četvrtfinalu, ranije su tu bili Sampras, Agasi, Konors i oni su postavili velike standarde. Siguran sam da će Tejlor biti motivisan da pobijedi u takvoj atmosferi."

Za kraj je prokomentarisao ponovo dozvolu za "koučing" odnosno pomoć trenrea tokom meča. "Dešavalo se to i ranije, sada je bolje jer možeš da pričaš, vičeš, to i ja radim. Intersantnije je za gledaoce. Doduše, ne bih baš da se sve čuje, jer može to da čuje i protivnik i njegova loža", nasmijao se Đoković.

