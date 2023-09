NIJE VRIJEME DA SE PRIČA O JOKIĆU: Amerikanac insistirao, Svetislav Pešić mu odgovorio!

Selektor Srbije Svetislav Pešić je poslije velike pobjede nad Kanadom dobio pitanje o Nikoli Jokiću.

Izvor: FIBA MEdia/Youtube/mn press

Na konferenciji za medije poslije pobjede Srbije nad Kanadom u polufinalu Svjetskog prvenstva selektor Svetislav Pešić je odgovarao na pitanja novinara, a jedno od pitanja bilo je i o Nikoli Jokiću. Košarkaš Denvera se nije odazvao pozivu nacionalnog tima, a jedan novinar "Atletika" je pitao kako je selektor, ali i kako je tim reagovao na vijesti o otkazu Nikole Jokića.

"Odgovoriću vam na to na kraju konferencije", rekao je selektor, a kasnije se vratio na to pitanje i rekao: "Ne znam je li ovo najbolji momenat da se priča o Jokiću, ali će on uvijek biti dio tima. On je najbolji igrač na svijetu i sjajna osoba. Sada nije vrijeme da se priča o njemu nego o onima koji su ovdje. "

Marko Gudurić se takođe oglasio o otkazu svog saigrača iz nacionalnog tima i podvukao da je sada vrijeme da se priča o momcima koji su tu i koji daju 100 odsto na terenu za svoj nacionalni tim.

"Mislim da nije bitno ko nije tu. Ko god nosi ovaj dres Srbije bori se do kraja. Mi smo ponosni na svoju zemlju, predstavljamo naše porodice, zemlju, narod... Ne mogu da zamislim kako je sada u Srbiji. Nije bitno ko je tu, svako će dati više od 100 odsto", rekao je Gudurić.