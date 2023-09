JOKIĆ NAJBOLJI EVROPLJANIN? JOŠ NAS NIJE DOTAKAO! Hrvat nabrajao bolje od Nikole: Dražen, Divac, ja...

Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša u istoriji Toni Kukoč istakao je da su rezultati Nikole Jokića nevjerovatni, ali da pojedine evropske igrače još nije stigao.

Iako je Nikola Jokić u dvije uzastopne sezone osvajao MVP priznanje u NBA ligi, a zatim se na to nadovezao nagradom za najboljeg igrača NBA finala i osvajanjem šampionskog prstena - prvog u istoriji Denver Nagetsa, ima nekih koji nisu u potpunosti impresionirani. Često se priča o tome da li je Nikola Jokić najbolji evropski košarkaš svih vremena, a Toni Kukoč ima cijelu listu nekadašnjih košarkaša koje centar iz Sombora još nije dotakao.

Na konferenciji za medije u Sarajevu, pred promociju filma "The Magical Seven - Toni Kukoč", nekadašnji hrvatski košarkaš govorio je o evropskim igračima koji su kroz karijeru postizali veće rezultate od Jokića. Naveo je tu čak trojicu hrvatskih igrača - Dražena Petrovića, Dina Rađu i sebe, ali i Litvanca Arvidasa Sabonisa, pa Vladu Divca...

"On je super, ja sam o njemu govorio prije pet-šest godina. Sviđa mi se njegov stil, svojim poznavanjem košarke i koeficijentom inteligencije dopunjuje atleticizam koji mu nedostaje. Utakmicu drži u svom ritmu, ne primjećuje se da je to tako. Njegova karijera nije još ni na 50 odsto. Hoće li on biti statistički najbolji Evropljanin? Vjerovatno hoće. A da li je najbolji? Mislim da su Dražen, Dino, Divac i Sabonis napravili stvari koje on još nije dotakao, iako vjerujem da hoće. Ali, realno, da je Sabonis s 24 godine sada u NBA, ili Dražen, ili Dino, ili ja... Ljudi moji, da smo NBA gledali nekad na TV-u, sigurno bismo bili puno bolji nego tada. Ali poređenja su po meni nepotrebna, pogotovo različitih generacija", rekao je Kukoč i dodao: "Da zaključim, Jokićeva kvaliteta i veličina nije uopšte upitna!"

Nekadašnji košarkaš koji je po tri puta osvajao titule u Evroligi i NBA osvrnuo se i na dešavanja na Filipinima, gdje je Srbija igrala finale Svjetskog prvenstva. Poraz od Njemačke mnoge je zabolio, ali Toni Kukoč smatra za veliki uspjeh medalju koju su osvojili Svetislav Pešić i njegovi igrači.

"Kontinuitet je važan. Recimo, meni je njihov selektor Pešić bio trener prije 40 godina, a još je uvijek tu. Njegov kvalitet je da individualce uklopi u skladnu cjelinu, godinama pokazuje da to zna. Neko će reći da nisu osvojili zlato, ali to je teško, ima ljudi koji su potrošili karijere i nisu došli do finala. Medalja je plus. Znam da su u ovom trenutku nezadovoljni jer su izgubili finale, ali Nijemci su dobri, nisu izgubili nijednu utakmicu na prvenstvu. Šta bi tek trebali da kažu Francuzi, Španci, da ne govorim Amerikanci... Srebro je sigurno veliki uspjeh", zaključio je Kukoč.