Toni Kukoč nikada nije zaboravio meč odigran u Beogradu usred građanskog rata.

Izvor: MN PRESS

Toni Kukoč (54) je jedan od najboljih košarkaša na ovim prostorima. Podatak da je po tri puta osvojio NBA ligu i Evroligu dovoljan je pokazatelj o kakvom igraču se radi, čak i da se ne nabroje sve ostale titule i pehari koje je osvajao u svojoj dugogodišnjoj karijeri. Ali, tu je jedna scena koja se ne zaboravlja, ona iz maja 1991. godine kada su mu svi u hali sportova na Novom Beogradu aplaudirali.

Rat na prostoru bivše Jugoslavije već je počeo, bilo je jasno da Srbi i Hrvati ne mogu više zajedno, a u finalu tadašnje košarkaške lige snage su odmerili splitska Jugoplastika i beogradski Partizan. "Naravno da mi je bilo drago zbog toga. Razbijamo najvećeg rivala u finalu, u njihovoj dvorani, a 10.000 njihovih navijača nam odaje priznanje. Pretpostavljam da su sve to bili ljudi koji ni sami nisu mogli da vjeruju da nas čeka ludilo, nego su samo uživali u mojoj košarci i košarci koju je tada Jugoplastika igrala", rekao je Toni za hrvatski "Indeks".

Sjetio se i još jednog meča koji mu je dosta drag. "Bila je to utakmica sa Bosnom poslije osvajanja titule evropskog prvaka, Bosna je tad igrala u Skenderiji, ali su tu utakmicu prebacili u Zetru kako bi došlo još više ljudi. Čini mi se da smo izgubili taj meč u produžetkku, ali taj doček, toplinu, nikada to ne mogu da zaboravim. Oko 14.000 ljudi je ustalo i nekoliko minuta skandiralo 'Jugoplastika, Jugoplastika'. Bili su to zaista prekrasni trenuci", prisjetio se Kukoč.

Vidi opis Beograd se usred rata poklonio Toniju Kukoču! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Inače, prije te utakmice u Beogradu Kukoč je izabran na NBA draftu od strane Čikaga, ali je ostao da igra u Evropi. Iz Jugoplastike je prešao u Beneton iz Treviza, pa je 1993. godine otišao u Bulse kod Majkla Džordana. Tamo je pokazao i Amerikancima šta zna i umije. Za sedam sezona osvojio je tri titule, sa Džordanom, najboljim košarkašem ikada, dizao je pehar 1996, 1997. i 1998. godine. Proglašen je i za najboljeg šestog igrača NBA lige 1996. godine. Poslije toga otišao je u Filadelfiju, pa u Atlantu i onda je četiri godine proveo u Milvokiju. Trenutno radi kao savjetnik za Bulse u NBA ligi.

Ovako je Kukoč dobio aplauze u Beogradu: