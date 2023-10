Klinci dozivali Nejpira, a onda... Hit komentar Davidovca! (VIDEO)

Pogledajte hit reakciju Dejana Davidovca koja je postala viralna na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/njeguski_picknroll/Screenshot

Crvena zvezda je uz dosta muke slavila na gostovanju Borcu (93:87) u trećem kolu ABA lige, a ispred hale u Čačku igrače crveno-bijelih čekali su navijači koji su čekali da vide svoje ljubimce od kojih su tražili fotografiju i autogram. Najviše pažnje kod najmlađih izazvao je Šabaz Nejpir, a jedan snimak dječaka koji su čekali Amerikanca "zapalio" je društvene mreže zbog urnebesne reakcije Dejana Davidovca.

Dok je pristizao Adam Hanga, navijači su mislili da vide Nejpira i dozivali su ga, a to je čuo Dejan Davidovac. Pogledao ih je i odgovorio: "To nije Nejpir", pa je tako pomogao i dječacima da se ne bi osramotili pred mađarskim reprezentativcem, koji im svakako to ne bi mnogo zamerio.

Ne znamo na kraju da li se dječacima iz Čačka ispunila želja da obilježe trenutak sa Šabazom Nejpirom, ali je na kraju američki košarkaš bio jedan od ključnih u pobjedi nad Borcem. Pogodio je trojku u završnici i meč završio sa 18 poena. Pogledajte:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!