Nedović se oglasio poslije poraza: "Oni daju neke šuteve, sudije promijene kriterijum!"

Nemanja Nedović dao je svoje viđenje poraza od Žalgirisa.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda Meridianbet nije uspjela da dođe do pobjede protiv Žalgirisa u Evroligi. U posljednjoj četvrtini nije uspjela da zadrži prednost, domaćin je u Kaunasu napravio seriju od 13:0 i tako riješio meč. Nemanja Nedović je posle te utakmice pričao sa srpskim novinarima u Litvaniji.

Dao je svoje viđenje meča. "Bilo je jako iscrpljivo, možda i najzahtjevnija utakmica u sezoni, oni su čvrsta ekipa koja nikad ne odustaje. Krivo mi je što smo izgubili, odgovorili smo na tu čvrstinu i agresivnost, kontrolisali 35 minuta sve, onda posljednjih pet minuta...Opet... Nije to sve do nas bilo. Ulazili su neki šutevi iz pada, lopta odskače po obruču tri-četiri puta. Pravili smo greške, nisam vidio nekoga da se nije borio kod nas", rekao je Nedović.

Na pitanje šta je odlučilo pokušao je da objasni.

"Kombinacija svega, kada treba da prelomimo meč, oni neke te šuteve daju, iz pada, pogode, dobiju samopouzdanje, kriterijum sudijski se promijeni. Dozvole tuču u posljednjoj četvrtini koja se ne vidi golim okom, teško je igrati protiv toga. Kažem, kombinacija od svega po malo."

Žalgiris je igrao sa mnogo većom agresivnošću. "Baš je naporno bilo, tri četiri njihova igrača se zaleću na skok u napadu, traže igru leđima za Ulanovasa, za nas niže je to iscrpno. Borili smo se, dali sve od sebe, ponekad moraš da priznaš da su zaslužili i to je to."

Duško Ivanović je odmah poslije meča naglasio da je "ovo prvi signal i da tim trenutno ne igra dobro". Sa tim se složio i Nemanja.

"Svima je jasno, tek nam je druga utakmica u Evroligi, rijetko ko će se naigrati u Kaunasu. Pomoći će nam da se skupimo, da pokažemo reakciju, da ispravimo greške koje će se ponavljati u sezoni, samo je bitno da ih bude što manje", zaključio je Nedović.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!