Igokea se "vratila iz mrtvih" i slavila u Čačku! Aleksandrovčani kasnili 13 poena, pa serijom trojki slomili Borac

Igokea je na startu posljednje četvrtine zaostajala 13 poena za Borcem (55:42), ali je u odlučujućoj dionici dalekometnom paljbom natjerala rivala na kapitulaciju.

Izvor: ABA liga

Kasnila je Igokea m:tel čak 13 poena za čačanskim Borcem na startu posljednje dionice, ali je u preostalom vremenu to uspjela da nadoknadi i stigne do četvrte regionalne pobjede u pet utakmica:

BORAC – IGOKEA M:TEL 64:70

(22:15, 18:11, 15:16, 9:28)

Nakon početka u egalu, Čačani su preuzeli potpunu kontrolu nad utakmicom polovinom prve četvrtine, koju su završili uz minus od sedam poena (22:15), da bi ekipa Dejana Mijatovića sredinom drugog kvartala došla do ubjedljive dvocifrene prednosti koju je sačuvala do odlaska na odmor.

Održavao je tim iz grada na Moravi uvjerljiv suficit sve do starta posljednje četvrtine, kada je uslijedila ogromna serija Igokee m:tel.

Gosti su od -13 na startu odlučujućeg perioda (55:42), nakon čega su "igosi" serijom trojki (četiri) preokrenuli rezultat i dalekometnim pogotkom Dragana Milosavljevića došli do plus tri (62:65) na 150 sekundi do kraja, da bi, nakon par neiskorištenih napada, konačan udarac domaćima, novom trojkom, zadao Marko Jošilo pola minuta prije kraja za 62:68.

Furiozno je Jovanovićeva ekipa odigrala posljednji kvartal, postigavši čak 28 poena, a primivši samo devet.

Aleksandrovčani će naredni meč u regionalnom takmičenju odigrati u ponedjeljak, 6. novembra, kada u Laktašima gostuje FMP.

BORAC: Rebrača 9, Segu 9, Birts 6, Nikolić, Tasić 9, Tomašević, Talić 4, Frenklin 10, Uskoković 13, Todorović, Čarapić 2, Manojlović 2. Trener: Dejan Mijatović.

IGOKEA M:TEL: Kondić 8, Atić 10, Delalić, Tanasković 10, Stanković, Jošilo 13, Nakić 4, Nikolić 6, Gordić 2, Milosavljević 6, Marić 6, Jeremić 5. Trener: Vladimir Jovanović.

ABA LIGA – 5. kolo

Borac – Igokea m:tel 64:70



Ponedjeljak:

Mornar – Krka (18.00)

Partizan – Crvena zvezda (20.00)

Odigrano u subotu:

Zadar – Cibona 91:64

Budućnost – Mega 73:71

Cedevita Olimpija – SC Derbi 102:93

Odigrano u petak:

FMP – Split 84:66







