Oglasio se Čović zbog napada u Zadru: Tu nema nikakvih četnika, ABA liga gura to pod tepih

Prvi čovjek Crvene zvezde Nebojša Čović reagovao poslije napada u Zadru pred meč ABA lige.

Izvor: K1 printscreen

Predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Meridianbet Nebojša Čović gostovao je u emisiji Uranak na televiziji K1 i govorio je povodom napada na srpske novinare i člana delegacije crveno-bijelih u Zadru, dan uoči meča ABA lige. Čović je istakao da je "velika bruka i sramota" što se takav incident dogodio u Zadru, dodavši da je ničim izazvan.

"To je rezultat toga što nisu preduzete neke mjere na vrijeme. Zahvalan sam ljudima u medicinskim i zdravstvenim službama u Zadru. Mi smo najavili Vani (Vana Dundov, predsjednica ABA lige, prim. aut.) da ne dolaze navijači, već članovi Uprave, članovi veća sa svojim porodicama i svojom djecom", objasnio je Nebojša Čović i rekao da nisu preduzete mjere koje su bile neophodne jer smatra da su navijači Zadra faktički "najavili incident" saopštenjem pred utakmicu.

Šta se tačno desilo u Zadru? Čović je ispričao hronološki:

"Ekipa je iz Barselone doputovala u Zadar. Bilo je šest žena, sedmoro djece, pet novinara, šest članova Skuštine i Upravnog odbora. Tu nema navijača, nema četnika, jedino što je bio problem. Karte je Zadar obezbijedio i to nije bila navijačka skupina. Prvi napad se desio na novinare, a zatim su napali članove Upravnog odbora. Srećom niko nije teže povrijeđen, ali su bili isfrustrirani", objasnio je Nebojša Čović i dodao da je tražio od ABA lige da se igra bez publike jer je "Tornado" najavljivao incidente.

"ABA liga nam nakon incidenta, ništa nije rekla. 'Oglasite se, bar kažite žao nam je što se to desilo'. Međutim, oni to guraju pod tepih. Međutim, kada gledate utakmice u Beogradu, naše utakmice, recimo sa Partizanom, možete vidjeti da je stepen mržnje mnogo veći nego u Zadru, što je zastrašujuće i ružno. Neke utakmice se pretvaraju u priče kroz razne medije i pretvaraju se u velike performasne. Gotovo svaka utakmica je pretvorena u verbalno nasilje, odnosno, vrijeđanje porodica, vrijeđanje i predsjednika države... Tome mora da se stane na put!", dodao je Čović.

Predsjednik Crvene zvezde ističe da ABA liga mora da "obezbijedi regularnost na utakmicama" i da počinje da se stidi što je zavolio košarku kada vidi neke mečeve i kako se sudi.

"Gubimo regularnost, plaši se protivnička ekipa da nekog pobijedi i sudije se plaše da proglase da je neko bolji. Vrijeđanje ljudi, to lako možete da riješite. Prvo upozorenje, drugo upozorenje, i kad dođe do trećeg, sudije skidaju pištaljke i napuštaju utakmice. To ne možete da uradite Zvezdi, a da nekom drugom ne uradite. To se više ne može nazvati sportom ni košarkom", naglasio je Čović i dodao da kada na utakmicama vidi zastave NDH pita se gdje to vodi i gdje to ide, kao i da pokazuje stepen mržnje.