Poslije napada i pozivanja na "Oluju" poruka iz Zadra: Publika je bila sjajna, nikoga nisu vrijeđali

Trener Zadra Danijel Jusup je poslije meča sa Crvenom zvezdom ocijenio da je publika u ovom gradu na dostojan način bodrila svoj tim.

Izvor: YouTube/KK Zadar TV

Nakon napada na delegaciju Crvene zvezde i poslije užasnih poruka navijača Zadra pred duel sa crveno-bijelima u ABA ligi na kraju je odigrana i ova utakmica. Na pogon Rokasa Gedraitisa i Jaga Dos Santosa tim iz Beograda je pobijedio, a trener domaćina Danijel Jusup je poslije meča bio zadovoljan kako je izgledao njegov tim, pogotovo u prvom poluvremenu.

"Večerašnja utakmica, da krenemo od prvog poluvremena, mislim da smo dosta dobro stvarno izgledali, da smo bili agilni, da smo se dobro kretali što me stvarno veseli. Drugo poluvrijeme, to nam se često događa, da tu treću četvrtinu odradimo jako loše, bez energije. Međutim nekako i protivnik tu treću četvrtinu stisne u odbrani, a naše kretnje su već bile i sporije na njihovu dodatnu čvrstinu. To se osjetilo, napravili smo veliku rupu. Protiv evroligaške ekipe kakva je Zvezda ta rupa ne smije da bude velika. Oni su to kaznili otišli na jednu razliku koja im je dala komfor da tu utakmicu završe", počeo je iskusni Danijel Jusup.

Na kraju je Zadar uspio da se vrati u meč i da smanji razliku ispod deset poena, što je takođe obradovalo hrvatskog stručnjaka na klupi Zadra. Ipak, da bi se ovakve utakmice dobijale neophodno je još kvalitetnih košarkaša.

"Na kraju smo ipak priprijetili,. ali ja ću non stop to da govorim, nama stvarno za ovakve utakmice da dobijamo fali nam bar još jedan igrač. Da imamo jedan taj kvalitet, širinu, intenzitet i da možemo taj intenzitet da držimo, jer čim padnemo sa intenzitetom padne i igra", zaključio je on.

Iako je prije meča napadnuta delegacija Crvene zvezde od strane navijača Zadra, a vidjeli smo i sramotne poruke u samom gradu pred meč, Jusup je na kraju zaključio da je na samom meču ponašanje publike bilo na nivou.

"Ja bih se zahvalio publici koja je bila sjajna, koja je bila fer, koja nije vrijeđala i ja mislim da treba tako i dalje da se prezentujemo. Na parketu da dajemo šta mi možemo, a publika na ovakav način. To je najbolja reklama za košarkaški klub Zadar i za grad Zadar", završio je on.