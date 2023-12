Kad sam ja došao, on je već bio u Megi! Sferopulos otkrio šta se dešava sa Nejpirom, pa progovorio o Topiću!

Željeli bi mnogi navijači Crvene zvezde da vide Nikolu Topića u crveno-bijelom što prije, a sada je o njemu govorio i Janis Sferopulos.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je poslije velike borbe uspjela da pobijedi Megu 98:88, a krajnji rezultat ne predstavlja na najbolji način realno stanje na terenu. Na kraju je i trener Janis Sferopulos priznao da je Mega na ovom meču prikazala mnogo toga dobrog u svojoj igri.

"Želim da čestitam igračima na pobjedi. Važan trijumf. Znali smo da Mega ima talenta, to je mlada je i puna entuziazma. Najveći dio utakmice smo odigrali kako smo htjeli, osim pojedinih dijelova. Pokazali smo karakter, odigrali dobru odbranu u posljednjoj dionici. Nije bilo lako za nas, pogotovo poslije duplog kola u Evroligi. Zato je ova pobjeda bitna", rekao je grčki stručnjak.

Šabaz Nejpir se našao u 12 za ovaj meč, ali nije dobio ni sekund na parketu. Zašto?

"Nisam htio da rizikujem sa Šabazom. Nije bio na sto odsto", kratak je bio Sferopulos.

Još jedan odličan meč odigrao je i Nikola Topić. Nakon tihog prvog poluvremena sa samo dva poena završio je meč sa 21 poenom, pet asistencija i isto toliko skokova. A da je Sferopulos od početka bio trener crveno-bijelih...

"Postoji mnogo razgovora o Topiću. On je jako talentovan. Došao sam kada je on već bio u Megi. Tako da da, on igra jako dobro", zaključio je Sferopulos.