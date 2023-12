NISI TI RADIO PRIPREME! Moneke se bojao, sada hvali Ivanovića: Kada je Zvezda otpustila Duška, znao sam šta to znači!

Košarkaš Baskonije u podkastu govorio o bivšem treneru Crvene zvezde koji sada vodi španski tim.

Izvor: Miguel Angel Polo/EFE

Čima Moneke eksplodirao je ove sezone u dresu Baskonije, a zapamtili su ga i navijači Partizana i Crvene zvezde.

Protiv crno-bijelih je pogodio slobodna bacanja za pobjedu, a protiv Crvene zvezde našao se u gotovo preslikanoj situaciji, kada je za pobjedu promašio slobodna bacanja.

O tom promašaju za pobjedu govorio je u podkastu "Urbonus" u kojem je osim njega gostovao i košarkaš Karšijake Erik Mekkolum, ali je pričao i o tome koliko ga je bilo strah kada je čuo da će Duško Ivanović preuzeti Baskoniju.

"Priče koje sam čuo o njim su me isprepadale. Bilo je ludo, čuli smo glasine da će trener P (Đoan Penjarola, op.a.) dobiti otkaz, to je trajalo nekoliko sedmica i onda, pravo niotkud, Zvezda je otpustila Duška i moje srce je puklo jer znao sam šta to znači. Svi su počeli da mi pišu poruke ’JOJ’. O Bože ne, Bože ne, znojio sam se. Onda je on došao ovdje i mogu da kažem jajan je", rekao je Moneke, a onda se ubacio Mekkolum da ga "ispravi".

"Nisi ti radio pripreme s njim. Biću realan, sjajan lik, odličan trener, ali nisi radio pripreme kod njega", rekao je Mekkolum, koji nije odustajao ni nakon Monekeovog ubjeđivanja da je Duško sada drugačiji.

"Poboljšao se. Pričao sam sa mnogima, sa nekim momcima koji su radili sa njim na početku sezone, te priče iz proišlosti, prije nekoliko godina, nije to isto kao danas“, pokušao je Moneke, ali Mekkolum se još jednom vratio na pripreme.

"Crvena zvezda se još oporavlja od priprema, još to nisu oni", rekao je Mekkolum i dobro nasmijao Monekea i domaćina podkasta.

Pogledajte i poslušajte ovaj razgovor: