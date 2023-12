Bogdan se "zapalio" - 60 poena za 48 sati (VIDEO)

Bogdan Bogdanović igra maestralno za Atlantu, ali protiv Srba nema sreće. Novi poraz.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović igra svoju najbolju sezonu u NBA ligi i ne prestaje da "zatrpava" koš protivnika. Nakon što je ubacio 40 poena Denveru uz deset pogođenih trojki, Bogdanović je odigrao još jednu sjajnu utakmicu prethodne noći i završio je susret sa Torontom sa 20 poena, tri skoka i pet asistencija za oko tridesetak minuta na parketu!

Atlanta ipak nije uspjela da dođe do pobjede protiv Darka Rajakovića i na kraju je izgubila 135:128, tako da su u nizu od pet uzastopnih poraza, međutim sa ovakvim Bogdanovićem - i još nekoliko igrača koji zaista igraju dobro - pitanje je samo kada će se to odraziti i na rezultate. Čini se da im u ovim trenucima problem pravi igra u odbrani i da su zato trenutno van plej-in zone, ali to lako može da se promeni.

Bogdan je i prethodne noći dobro šutirao trojke - pogodio je četiri iz sedam pokušaja - i sa njim na parketu Atlanta je imala "plus pet", što je možda i signal treneu Kvinu Snajderu da je možda vrijeme da ga ponovo vrati u startnu petorku, pošto Srbin sve vrijeme igra "sa klupe".

Najefikasniji igrač utakmice bio je Trej Jang sa 35 poena, a blistao je i u plejmejkerskoj ulozi jer je asistirao za 17 koševa. S druge strane za Toronto su prednjačili Sjakam (33 poena, sedam skokova i sedam asistencija) i Barns (27 poena i deset skokova).

Prethodne noći niko više od srpskih igrača nije izlazio na parket, pošto je Nikola Jović u razvojnoj ligi i nije bio na raspolaganju Spolstri za pobjedu Majamija nad Šarlotom (1115:104), dok Boban Marjanović nije dobio šansu da zaigra za Hjuston u pobjedi nad Memfisom (117:104). Što se tiče Rajakovića, uspio je da sa Torontom prekine "crni niz", a vidjećemo da li njegova ekipa konačno može da dođe do konstantnosti.

NBA REZULTATI

Detroit - Filadelfija 111:129

Vašington - Nju Orleans 122:142

Majami - Šarlot 115:104

Toronto - Atlanta 135:128

Hjuston - Memfis 117:104

Milvoki - Indijana 140:126

San Antonio - L.A. Lejkers 119:122

Finiks - Bruklin 112:116

Juta - Njujork 117:113