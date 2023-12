Takav se nije pojavio od Peđe Stojakovića: Sve što baci ulazi u koš - nestvaran šuter!

Predrag Stojaković dobio je pravog nasljednika u Sakramento Kingsima.

Krilni centar Sakramento Kingsa Kigen Marej oborio je rekord NBA lige sa čak 11 uzastopno pogođenih trojki u pobjedi protiv Jute Džez 125:104, u kojoj je za tri šutirao 12/15.

Fenomenalni šuter rođen je u avgustu 2000, kada je Peđa Stojakovićveć bio trojkaš Sakramenta i jedan od najboljih šutera koje je svijet ikad vidio. A, ni "Peja" nije uspio da tako pogađa u nizu kako je protiv Jute "sipao" igrač iz Ajove, visok 203 centimetra, koga su Kingsi odabrali 2022. godine kao četvrtog "pika" na NBA draftu.

Član najboljeg tima rukija za prošlu sezonu izjednačio je NBA rekord u broju ubačenih trojki na jednoj utakmici. Taj učinak i dalje je u vlasništvu Kleja Tompsona, koji je pogodio 12 šuteva za tri, ali ne bi bilo iznenađenje da ga još koji put ozbiljno "napadne".

"Mislim da je Kigen igrao na pravi način. Ništa nije forsirao. Naši momci ništa nisu forsirali, niti su mu uporno dodavali loptu. Nalazili su ga kada je bio slobodan", rekao je nakon meča trener Sakramento Kingsa Majk Braun.

"Sve ovo podsjetilo me je na moju posljednju godinu na koledžu. I tada sam se 'zapalio' i samo bih se izgubio nakratko i sve bi ulazilo. To mi se dogodilo i protiv Jute u trećoj četvrtini", kazao je on. Pogledajte kako je pogađao Marej:

Stojaković je igrao za Sakramento u najuspješnijem periodu tog tima, od 1998. do 2006. godine i bio je četvrti u trci za MVP-a 2004. godine. Iako je NBA titulu osvojio sa Dalasom 2011. godine, najdublji trag ostavio je noseći dres "kraljeva", koji su njegov broj "16" zauvijek povukli i podigli pod svodove dvorane "Golden 1 centar".

U dresu tog tima tri puta je nastupio na Ol-staru, dva puta je bio šampion Ol-star takmičenja u šutiranju trojki (2002, 2003). Pored toga što je sa reprezentacijom bio šampion Evrope i sveta, u NBA ligi je izgradio ime koje je i danas sinonim za "snajperistu", a njegov sin Andrej Stojaković sada takođe stiče svoje košarkaško ime nastupajući na koledžu.

