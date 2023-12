Trener se "pravi lud", ali Nejpir dolazi kod njega: Vrijeđali se dok je bio u Zvezdi, pa se dogovorili njoj iza leđa!

Šabaz Nejpir će gotovo sigurno u sljedećih 48 sati postati igrač Milana.

Izvor: MN PRESS

Šabaz Nejpir će postati novi košarkaš Olimpije iz Milana i plan kluba je da debituje već 24. decembra protiv Vanolija iz Kramone, piše "Sportando". Prema njihovim informacijama, to neće biti tako lako, pošto su postojale određene prepreke za njegov potpis, ali je Amerikanac otputovao u srijedu uveče za Milano gdje bi na licu mjesta trebalo da dogovori saradnju sa italijanskim klubom za koji je inače igrao do ljeta.

Crvena zvezda će se tako rastati sa najvećim razočaranjem ove sezone, pošto Nejpir za tri mjeseca nije pokazao ništa u crveno-bijelom dresu. Na sve to, već nedjeljama su se pojavljivale informacije da bi Nejpir mogao da ode u Milano i da je razgovarao sa Mesinom i svojim bivšim saigračima, što su potom obojica demantovali. Čak je Nejpir i vrijeđao Mesinu...

Čak i kada se pojavila informacija da Nejpir definitivno stiže u Milano, Etore Mesina je rekao da "to nije čuo za razliku od trenera Sferopulosa", dok je za to vrijeme njegov klub pregovarao sa Amerikancem. "Sportando" piše da je na ovaj način Mesina zapravo želio da ispadne pošten prema Crvenoj zvezdi, kao i da istovremeno bude oprezan ako ne dođe do dogovora, ali pitanje je zaista koliko je tu bilo poštovanja.

Očekuje se da će Nejpir potpisati ugovor do kraja sezone sa Milanom, a poznato je i koliko bi novca trebalo da dobije od Italijana za koje je uspješno igrao prethodne godine.