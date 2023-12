"Šabaz? Nisam znao šta se dešava!" Nedović o Nejpiru: "Samo sam saznao..."

Nemanja Nedović je bio kritičan prema svom timu nakon utakmice sa Real Madridom, a dotakao se i situacije sa Šabazom Nejpirom.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda Meridianbet poražena je od Real Madrida na svom terenu i tako je ostala daleko ispod mjesta koje vode u doigravanje, a iskusni Nemanja Nedović je stao pred novinare i priznao da ovo nije izdanje koje se očekuje od njegovog tima.

"Mislim da nismo bili na nivou na kom je potrebno biti za ovakav tip utakmice. Real Madrid je najkvalitetnija ekipa u Evroligi, znala je da kazni svaku našu grešku, tako da vrlo je jednostavno. Šta znam... Nismo se pripremili dobro, nismo ispoštovali dogovore iz svlačionice, vruća je glava. Morao bih da pogledam utakmicu, ali i za to nema vremena, imamo utakmicu za dva dana", naglasio je Nedović.

Umjesto o košarci mnogo više se pričalo o Šabazu Nejpiru. Američki plejmejker je odbio da igra prije početka meča, a kasnije se saznalo da je sve dogovorio sa Olimpijom iz Milana.

"Nisam znao stvarno šta se tu dešava, samo sam saznao da neće biti u 12, stvarno nisam mnogo razmišljao o tome", rekao je Nedović, a na pitanje da li ekipi nedostaje mir zbog čestih spekulacija dodao je: "Sigurno! Idealni uslovi bi bili da imamo mir, da imamo stabilnu ekipu bez tih problema. To je jednostavno sastavni dio ovog sporta. Moramo da se nosimo sa tim, ima ljudi koji su zaduženi da se nose sa tim. Mislim da ima ljudi koji su zaduženi za to i oni će to da riješe", istakao je on.

Nemanja Nedović

Sada nema vremena za tugovanje, jer je novi meč za dva dana i to u Beogradu. Nominalni domaćin biće Makabi.

"Dočekuju nas u "Pioniru" bez navijača, nema puno vremena za tugovanje. Možda i najbolja stvar koju možemo da uradimo je da zaboravimo ovu utakmicu što prije i da se spremimo najbolje za Makabi", završio je Nedović.

