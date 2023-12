Bogdan je nezuaustavljiv Kad krene da "sipa", ne staje - nova sjajna partija Srbina!

Bogdan Bogdanović nastavlja da pruža odlične partije u NBA ligi.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Bogdan Bogdanović je nezaustavljiv! U porazu Atlante od Majamija (122:113) ubacio je 23 poena, uz pet asistencija, dva skoka i jednu ukradenu loptu. Sve to uspio je sa klupe, a da je imao podršku još nekog od saigrača koji su ušli u igru možda bi i rezultat bio drugačiji, pošto je Srbin bio jedini dvocifreni od njih. Ukupno gledano više poena od njega dali su samo Trej Jang (30, 13as) i Dežonte Marej (24m 8s, 6as).

Igra srpski reprezentativac sezonu iz snova. Prosječno bilježi 17,8 poena i jedna je od glavnih kandidata za nagradu "Šesti igrač godine". Kada god uđe u igru pravi razliku i to se vidi. Samo je u decembru dao čak 193 poena, od čega 40 protiv Denvera i Nikole Jokića. Da nije propustio mečeve protiv Klivlenda i Detroita ta cifra bila bi izvjesno još veća.

Šta je glavna promjena u odnosu na prethodne sezone? Šut! "Moram više da šutiram, saigrači su tu i mnogo mi pomažu, guraju me na viši nivo, podsjećaju me koliko sam dobar. Ponekad se malo 'izgubiš' i samopouzdanje padne, zato je to bitno .Na srpskom mi kažu 'ajde, brate', tjeraju me da više šutiram i ohrabruju me", ispričao je Bogdanović baš poslije spomenute partije protiv Nagetsa.

Ono što brine i njega i Hokse je činjenica da su trenutno 11. na Istoku sa skorom 12-16 i da će morati da se poprave ako žele u plej-of. Trenutno su tik ispod 10. mjesta koje vodi u plej-in turnir. U posljednjih pet mečeva upisali su tri pobjede što je svakako dobar znak, za nastavak sezone.