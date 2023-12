Bogdan Bogdanović ima nevjerovatne brojke u decembru.

Izvor: Twitter/screenshot/Atlanta Hawks

Bogdan Bogdanović briljira u NBA ligi. U novoj sezoni igra nevjerovatno i to pokazuju i brojke. U decembru ima nevjerovatne brojke. U proseku daje 22,8 poena, 47,7 odsto šutira iz igre, 45,1 odsto za tri, daje 4,6 trojki po meču, 4,4 skoka, 2,2 asistencije i 1,8 ukradenih lopti. Zaista impresivno.

Njegova rola od dolaska Kvina Snajdera na klupu Atlante je jasna, zadatak mu je da ulazi sa klupe i da na taj način daje doprinos. Zbog toga je trenutno jedan od glavnih kandidata za nagradu "Šesti igrač", bio je u konkurenciji i u sezoni 2021/22 kada je priznanje otišlo u ruke Tajlera Hiroa (Majami).

Poslije meča sa Denverom u kom je "spakovao" čak 40 poena Nikoli Jokiću i Nagetsima pričao je i sa novinarima. "Moram više da šutiram, ali tu su i saigrači koji mi mnogo pomažu, guraju me na viši nivo, podsjećaju me koliko sam dobar. Ponekad se malo 'izgubiš', samopouzdanje padne, zato je bitno. Kažu mi i na srpskom 'ajde brate', tjeraju me da šutiram više. Ohrabruju me", rekao je Bogdanović.

Priznao je da mu je motiv više to što je Jokić bio sa druge strane. "Uvijek želimo da se takmičimo, čak i u Srbiji kada smo igrali. Uvijek izvlači najbolje iz mene, tako je i kod njega, takmičarski smo obojica nastrojeni i to je to."

Vidi opis Bogdan briljira i juri nagradu koja mu je izmakla! Bogdan Bogdanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Cookies and Kareem Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Twitter/screenshot/Atlanta Hawks Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Svjestan je i on da Atlanta mora da podigne nivo igre još više i da uđe u pobjedničku seriju da bi ušla u plej-of. Trenutno je na 10. mjestu na Istoku sa skorom 10-14.

"Gorak je ukus zbog poraza od Denvera, ali ima mnogo mečeva, naučio sam da nema opuštanja i da ne možeš da budeš ni previše srećan poslije uspjeha ni tužan posle poraza, da moraš da nastaviš da radiš i to je to. Individualno mogu da budem srećan zbog svojih partija, ali moramo da pobjeđujemo", zaključio je Bogdanović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!