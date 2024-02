Srbije se oprostila od Milojevića! Potresni govori i suze na komemoraciji, uz porodicu i legende srpske košarke (FOTO)

Dejan Milojević preminuo je u SAD, a u Beogradu će biti sahranjen. Danas je u glavnom gradu komemoracija kojoj prisustvuju legende srpske košarke.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Trofejni srpski košarkaš Dejan Milojević preminuo je nakon srčanog udara koji je doživio tokom timske večere Golden Stejta, NBA tima u kojem je posljednjih godina radio kao pomoćni trener. Nekadašnji košarkaš Partizana, FMP-a, podgoričke Budućnosti i drugih klubova biće sahranjen u Beogradu u ponedjeljak, 12. februara, a u Skupštini grada počela je u 12 časova minutom ćutanja.

Dejan je preminuo u Solt Lejk Sitiju, pred meč Jute i Golden Stejta, nakon što mu je pozlilo tokom timske večere. Ljekari su se borili za njegov život, ali nisu uspjeli da mu pomognu, pa je košarkaški svijet tog 17. januara ostao zavijen u crno. Zbog toga će se danas u Beogradu od Milojevića oprostiti prijatelji i poštovaoci njegovog dijela. između ostalog, na komemoraciju su stigli članovi njegove porodice, kao i velika imena naše košarke poput Svetislava Pešića, Predraga Danilovića, Novice Veličkovića, Vlade Đurovića, Duška Vujoševića, Dejana Tomaševića i drugih. Pogledajte fotografije sa lica mjesta:

Komemoracija je počela minutom ćutanja, zatim se okupljenima obratio portparol Košarkaškog saveza Srbije, a na video bimu pušten je kratak dokumentarni film koji je RTS pripremio u čast Dejana Milojevića. Pored njegovih izjava mogle su da se čuju i riječi koje su o Dekiju izgovarali oni koji su ga dobro poznavali.

"Želio bih da izjavima saučešće porodici Milojević, ali i velikoj sportskoj porodici Srbije. Nema ko ga nije poštovao, čovjeka bez ijedne mrlje. Imao sam čast i zadovoljstvo da budemo prijatelji, iako nismo igrali zajedno. Nosio je sve vrline koje su krasile legende naše košarke. Dejan nikad nije bio trula jabuka u timu, vjerovali su mu bez pogovora i igrači i treneri. Svi koji su ga poznavali lako su ga zavoljeli. Ima li većeg priznanja od toga da vas vole čim vas vide? Bio je istinski patriota, volio je reprezentaciju i svoju zemlju. Na moju veliku žalost, neće se dogoditi da kao selektor vodi reprezentaciju na velikim takmičenjima", rekao je predsjednik KSS, Predrag Danilović.

"Želim da izjavim saučešće porodici Milojević i svim najbližima. Nema riječi koje mogu da pruže utjehu sada. Divio sam se Dekiju i na terenu i van terena. Uvijek je bio spreman da popričamo, da mi ponudi motivaciju. Košarka je bila njegov život. Iz nas je izvlačio najbolje. Deki Milojević je bio prijatelj, mentro, vođa... U ime države Srbije imam obavezu da kažem 'Hvala', kao neko ko je imao čast da je sa njim dijeli teren moram da kažem da sam poznavao Dekija, velikog igrača i još većeg čovjeka", rekao je Marko Kešelj.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

"Iako su prošle tri duge i teške sedmice, još nisam uspio da prihvatim da ću se sa ovog mjesta obratiti tužnim povodom. U svijetu u kojem živimo nepravde su očekviana pojava. Dekijev odlazak je najveća od njih. Bio je jedan od igrača koje sam zastupao tokom prethodnih 30 godina. Izdvajale su ga osobine zbog kojih sam ga nakon karijere želio pored sebe i zbog toga je postao trener Mege. Cijeli sport je profitirao. Dobili smo plejadu igrača koji to ne bi postali bez Dekija, ali dobio sam i prijatelja. Iz razgovora smo obojica izlazili bolji - nebrojeno stvari sam promijenio zbog njegovih kritika. Srbija, Evropa, svijet... Imali su trenere sa boljim rezultatima, ali nijedan nije uspio da izbaci u orbitu toliko igrača koji su bili početnici prije rada sa njim. Sve što je radio bilo je na atipičan način - iz iskustva sa terena, svojim načinom komunikacije i željom da uči. Svi koji su ga gledali mogli su da vide energiju sa kojom je radio i osmijeh uz koji je radio. Način na koji su se velikani oprostili od Dejana svima je dočarao kolika je bila njegova veličina. ujedinio je košarkaški svijet u bolu. To ne može da uteši porodicu... Dejan Milojević bio je jedinstven i sigurno neće biti zaboravljen. Svi smo mnogo izgubili, a ja osjećam da sam izgubio partnera koji je našem tandemu donosio osmijeh. Još mnogo će proći do mog narednog iskrenog osmijeha. Tvoj rad i tvoj lik biće zvezda vodilja igračima i trenerima koji će stasavati u Megi", rekao je košarkaški menadžer Miško Ražnatović.

"Htjedoh da pričam iz glave, ali u tekstu ima riječi njegovih prijatelja. Teško je Dejana opisati u malo riječi. Dejana sam upoznao sa 14 godina, bili smo suparnici. Tašmajdan je uvijek bilo teško dobiti u školi na Karaburmi. Prepoznao sam njegovu strast, ponos... Nekoliko godina vizija Miše Lakića spojila nas je u tim. Nevjerovatna košarkaška porodica, priča kakvu nikad nisam sreo. Različiti, a jednaki. Dejan je bio osvajač ljudskih srca, upoznao sam njegovu porodicu i on je upoznao sve moje. Od tada sam volio sve što je njegovo. Dejan je dijelio osmijeh, ljubav, porodicu, drugove... U svakoj sredini stvarao je prijateljstva. Čovjek sa stavom i integritetom. Imao je nevjerovatnu mentalnu snagu i radio na sebi, uvijek na zemlji. Sa 18 godina mi je rekao da će se oženiti, igrati za Partizan, reprezentaciju i otići u NBA. Nije uspio da ostvari san da bude selektor i napravi svoju akademiju. Bio je inspiracija i motivator. Mogao bih da pričam mnogo, a ovo nije mjesto za to. Dejan je bio ujedinitelj, most između ljudi i klubova. Milojevića su vodili saigrači, igrači i treneri. Vjerovali smo da će biti selektor. Simbolika je što je sahrana Dejana Milojevića na crveno slovo, na Sveta tri jerarha", rekao je bivši saigrač Milan Radovanović.

Podsjećamo, Dejan Milojević bio je omiljeni lik srpske i regionalne košarke. Nekadašnji reprezentativni centar Jugoslavije volio je život i sport, a sve poslovne izazove u karijeri prihvatao je sa širokim osmijehom. O tome koliki je pozitivac Dejan Milojević bio najbolje govore riječi velikih NBA asova - trenera Golden Stejt Voriorsa Stiva Kera, ali iigrača Stefa Karija i Drejmonda Grina koji su obožavali da rade sa njim.

Od Milojevića su se nakon njegove smrti oprostili brojni klubovi - kako oni za koje je igrao, tako i oni kojima je bio veliki rival na terenu. Niko od njih nikada nije imao zamjerku za ponašanje Dejana Milojevića, velikog sportiste, košarkaša najšireg osmijeha i ljudine u svakom smislu. Počivaj u miru, Dejane!