Micić se oglasio poslije najbolje partije u NBA ligi: Nisam došao da sjedim na klupi!

Vasilije Micić pričao je sa novinarima poslije najbolje partije u NBA ligi.

Izvor: Printscreen/YouTube/Basketman

Vasilije Micić trejdovan je iz Oklahome u Šarlot i odmah je pokazao šta sve zna i umije kada dobije minutažu. Proveo je na parketu oko 25 minuta, upisao 18 poena, 9 asistencija, 1 skok i pomogao svom novom timu da prekine niz od čak 10 poraza i da pobijedi Memfis (115:106).

Po završetku susreta došao je na konferenciju za medije gdje je razgovarao sa novinarima. "Ne znam šta da kažem, osim da sam srećan. Nisam očekivao da ću igrati ovoliko, znao sam kakva je situacija u vezi sa mnom u posljednjih nekoliko dana. Dalo mi je to dodatnu energiju, jer svi košarkaši žele da igraju, pa i ja. Nisam očekivao da ću pružiti dobru partiju. Ostvarili smo dobru pobjedu i to je najvažnije."

Njego plan je jasan, nije u Americi da bi sjedio na klupi. "Došao sam u NBA sa ciljem, ne da bih bio samo dio tima, već da se dokažem na terenu. Za mene je to glavni cilj dokle god imam šansu da igram. U Evropi sam to radio, sada učim, novo iskustvo je ovo za mene. u Oklahomi sam imao dobro iskustvo. Nije lako navići se na minutažu i ulogu, znao sam kakva je situacija tamo i koliko su dobri igrači na spoljnim pozicijama, trudio sam se da ostanem smiren, da koristim šansu. Radiću to i dalje, bilo da ostanem ovdje ili negdje drugdje, da dokažem da sam sposoban da igram na ovom nivou."

Vasilije Micic had a playmaking masterclass in his debut for Charlotte:



18 PTS

9 AST

8-12 FG

2-3 3PMpic.twitter.com/kE96OYkAPz — Israel (@iohandles)February 11, 2024

Dao je i zanimljiv odgovor na pitanje o svom stilu igre. "NBA liga je specifična, ima mnogo talenta, ako nemate individualni potencijal, morate da nađete način da pomognete. Uvijek sam vjerovao da je košarka lijepa kada svi igrate zajedno. Nismo mi svi Luka Dončić ili Stef Kari, ali to ne znači da ne možemo da igramo. Ima mnogo različitih načina da igrate košarku, dokle god vjerujete u to, pomažete jedni drugima, jedna od tih stvari je dodavanje, to znači da ste našli način da igrate zajedno."

Na kraju je prokomentarisao i sam meč. "Ušli smo kao iskusnija grupa, znamo kakve su uloge bile. Prvi put sam u NBA ligi, tako da ne mogu još da budem siguran šta je moja tačna uloga, ali je tražim. Tražim ono što može da bude korisno i za mene i za tim, drugi igrači su iskusniji, dugo su ovdje i za njih je to samo još jedna utakmica. Imali smo dobru energiju i nadam se da možemo da sagradimo nešto lijepo", zaključio je Micić.