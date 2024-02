Javio se legendarni Španac: "Dubai u Evroligi? Besmisleno"

Horhe Garbahosa pričao je o potencijalnom učešću Dubaija u Evroligi.

Dubai ne treba da igra u Evroligi. To je stav koji ima čuveni španski košarkaš Horhe Garbahosa koji je sada na poziciji predsjednika FIBA Evropa. Prema njegovom mišljenju u elitnom evropskom takmičenju treba da igraju samo timovi sa tog kontinenta i niko drugi.

Španac je razgovarao sa novinarima i jedna od glavnih tema bilo je potencijalno učešće Dubaija u najjačem evropskom košarkaškom takmičenju.

"Ključna riječ u ovom momentu su glasine. Ne mogu da zamislim neki prijedlog, dogovor ili bilo šta slično. Kao predsjednik FIBA Evropa ne sviđa mi se to da bi tim sa drugog kontinenta mogao da postane dio takmičenja. To je Evroliga, to su principi, meni to nema smisla", počeo je Garbahosa.

Mediji su insistirali da čuju i njegovo mišljenje ako do dogovora ipak dođe. "Ukoliko se to eventualno desi, onda bismo morali da vidimo kakav je to novi scenario u Evropi. Kako će to uticati na igrače i klubove u smislu putovanja i kako će uopšte sve to da utiče na timove. Ne želim previše da se miješam u to, jer ne znam detalje u vezi eventualnih predloga, ako ih uopšte ima. Isto tako moram da budem iskren i da ponovim da mi se to ni malo ne sviđa."

Pojasnio je dodatno zbog čega ima takav stav. "Ime takmičenja je Evroliga. Dakle, ako dovedemo klub sa bliskog Istoka ili iz Azije onda to mijenja stvari. Ne želim da zvuči kao da sam protiv toga i prije početka, ali mi se ne sviđa."

Postoji i još jedan upitnik. "Ako se to desi, da li će to da znači da jedan klub ispada iz Evrolige? Ili će takmičenje da ima 19 timova? Mi to ne znamo, zbog toga ne želim da ulazim previše u tu temu. Sa nekog globalnog gledišta možda je ovo odgovor našeg kontinenta, ali ako uzmemo u obzir da je ovo evropsko takmičenje, onda mi zaista nema smisla", zaključio je Garbahosa.