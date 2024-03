Skandal u Evroligi: Sudija prijetio Nikoli Kaliniću tokom meča!

Nikola Kalinić je odlučio da neće da trpi neprikladno ponašanje, ali i suđenje, Nijemca Roberta Lotermozera.

Barselona je pomogla Partizanu pošto je tim Rožera Grimaua savladao Valensiju 88:78, a jedna od glavnih tema nakon meča je obraćanje Nikole Kalinića. Srpski krilni košarkaš igrao je 33 minuta na ovom meču, postigao je 13 poena uz 5 skokova i 4 asistencije, a poslije meča je bio jako ljut.

Razlog za to je ponašanje njemačkog sudije Roberta Lotermosera tokom utakmice. Ovaj arbitar je tokom meča prijetio Kaliniću i na to reprezentativac Srbije nije želio da prećuti!

"Rekao sam mu lično i želim da to kažem javno. Mislim da nije prikladno da mi sudija Robert Lotermozer kaže da neće svirati faulove na meni ako mu prigovaram. Mislim da je to protiv svakog pravila ove igre. Ne znam da li je ljut na mene zbog nečega iz prethodnih mečeva, ali je nevjerovatno da sudija kaže tako nešto. Igrači treba da budu zvijezde utakmica i dok god sudije razmišljaju ovako to je veliki problem", rekao je poslije utakmice Nikola Kalinić u uživo prenosu.

Na kraju je Barselona ostavila Valensiju na 13 pobjeda i dala šansu Partizanu da se osami na 10. mjestu Evrolige, Jan Veseli je bio prvo ime meča sa 21 poenom. "Srećan sam što smo uspjeli da se fokusiramo", rekao je on poslije meča.