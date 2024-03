Aleksa ne može sam! Avramović gazi redom, ali za plejof i trofeje je potreban još neko!

Aleksa Avramović igra kao u transu, ali košarka je timski sport. Čim mu se neko pridruži, Partizan pobijedi. Ali to mora mnogo češće da se dešava!

/Piše: Nikola Lalović/

Držao je Aleksa Avramović svoj Partizan koliko je mogao na gostovanju Barseloni, ali na kraju jednostano nije mogao bez podrške tima. Sjajni bek reprezentacije Srbije igra kao u transu otkako se vratio sa reprezentativne pauze i Kataloncima je ubacio 27 poena, ali to nije bilo dogovoljno za pobjedu.

Sličan scenario se desio i na prethodnom meču koji je ekipa Partizana igrala sa Olimpijom iz Milana, kada je ubojiti Čačanin ubacio 19 poena, ali čim je dobio nekakvu podršku sa spoljnih pozicija crno-bijeli su savladali Efes.

Zato pred nastavak sezone, kako u ABA ligi protiv FMP-a u subotu, tako i u duelima sa Baskonijom i Realom na svom terenu u Evroligi Partizan ima jednu brigu. Da spoljna linija konačno proigra onako kako se od njih očekuje!

TREBA JOŠ NEKO ZA POBJEDU!

Kada je Partizan Efesu ubacio 100 poena i kada je savladao direktnog rivala za plasman na to posljednje deseto mjesto Evrolige Aleksa Avramović je ubacio 30 poena, a uz to je imao 3 asistencije, 2 skoka i 2 ukradene lopte. Iz igre je šutirao 12/16 i to je bio zaista savršen meč za reprezentativca Srbije. Pridružio mu se tu i Kevin Panter sa 16 poena i 3 asistencije, nešto slabijim šutem iz igre 3/9, ali je to uz 15 poena Danila Anđušića bilo dovoljno za pobjedu. Jedan savršen i dvojica odličnih bekova su bili dovoljni za pobjedu.

Ipak, već smo protiv Olimpije vidjeli meč na kome podrške nije bilo. Odličan je bio Aleksa, ali je Kevin Panter imao samo 9 poena, nedovoljno za prvu napadačku opciju i kapitena. Ponovo je solidan sa 11 poena bio Danilo Anđušić, ali uz samo dva poena Pi Džej Doužera pobjeda jeste bila blizu, ali nije mogla da se upiše.

Sada protiv Barselone ponovo nije bilo Ognjena Jaramaza u timu, ali sa oporavljenim Džejmsom Nanelijem koji je ubacio sedam poena ponovo nije bilo podrške za fantastičnog Aleksu. Ubacio je 27 poena uz 3 skoka i 3 asistencije, ali niko drugi se nije pojavio. Kevin Panter je ubacio tek 6 poena uz 3 asistencije, a od sedam šuteva pogodio je dva. Pi Džej Doužer je igrao samo osam minuta i za to vrijeme je imao 4 poena, a Danilo Anđušić je ubacio jednu trojku. Nedovoljno da se sruši drugi tim Evrolige, još na gostovanju.

ŠTA ČEKA CRNO-BIJELE?

Izvor: Claudio Degaspari/© MN press, all rights reserved

Srećom po Partizan Valensija je takođe u serii poraza, pa su crno-bijeli ostali na diobi 10. mjesta sa španskim timom sa 13 pobjeda. Makabi i Baskonija su ipak iskoristili loše rezultate i pobjegli na 16 pobjeda, tako da realno Partizan može da cilja samo tu desetu poziciju. Šesto mjesto na kome je Fener i koje vodi direktno u četvrtfinale je već i matematički nemoguće.

Ipak, nisu Valensija i Partizan usamljeni u trci za deseto mjesto. Anadolu Efes i Bajern imaju po 12 pobeda, i jure 13. u duelima 29. kola sa Asvelom i Žalgirisom. Čak i da Bajern ne savlada Žalgiris, onda će Litvanci da dođu na 12 pobjeda, samo jednu manje od crno-bijelih, a 12 pobjeda ima i Olmpija iz Milana.

Juriće tih pet timova posljednje 10. mjesto do kraja sezone, mada bi porazom Žalgiris mogao da ostane daleko od nokaut faze. Ipak, crno-bijeli hitno moraju da počnu sa pobjedama, a da bi one došle, mora prvo da dođe bolja igra bekova! Osim Alekse, on teško da može bolje.







