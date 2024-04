NADAM SE DA JE SR**E TO ŠTO SE PRIČA! Janakopulos digao glas zbog publike u Beogradu!

Vlasnik Panatinaikos Dimitris Janakopulos se pobunio nakon spekulacija da će Makabi igrati pred navijačima u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić".

Izvor: MN Press/Instagram/dpg7000/Screenshot

Panatinaikos i Makabi vode vjerovatno najuzbudljiviju plej-of seriju četvrtfinala Evrolige, a poslije prve nedjelje rezultat je 1:1. Makabi je napravio prvi "brejk" u Atini, potom je Ergin Ataman digao glas protiv sudija i najavio pobjedu i fajnal-for, obećao je i da će otići ako to ne bude ostvario, dok se sada pred meč u Beogradu (2. maj, hala "Aleksandar Nikolić") oglasio vlasnik kluba. Kontroverzni grčki biznismen Dimitris Janakopulos je na Instagramu imao pitanje za čelnike takmičenja.

Usljed spekulacija da će Makabi imati podršku sa tribina, Janakopulos ističe da nije bio takav dogovor i zahtjeva brzu reakciju borda: "Jedno pitanje za Evroligu. Prije tri-četiri mjeseca na sastanku Evrolige u Istanbulu kada je bilo glasanje da li će Makabiju biti dozvoljeno da igra u Evroligi zbog svega što se dešava na toj teritoriji, Makabi je obećao da će sve utakmice biti iza zatvorenih vrata. Sada odjednom čitam da će biti 2.000 navijača!?", kazao je u jednominutnom obraćanju Janakopulos, koji je na ovaj način pokušao da izvrši pritisak na Evroligu.

Pogledajte 00:58 Dimitris Janakopulos, vlasnik Panatinaikosa Izvor: Instagram/dpg7000 Izvor: Instagram/dpg7000

"Nadam se da je to sr**e i da će Evroliga uraditi sve što je u njenoj moći da Evroliga počne u okolnostima koje su i dogovorene na sastanku Evrolige. A svi smo glasali da Makabi igra, iako to nije bio slučaj sa CSKA. Nadam se da će Evroliga uraditi pravu stvar", dodao je on.

Podsjetimo, Evroliga je između "preseljenja serije" iz Atine u Beograd kaznila Atamana i Panatinaikos, a videćemo da li je to na neki način poremetilo igrače "zelenih".

(MONDO)