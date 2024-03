Janakopulos siguran - dobio bi Željkov najbolji tim!

Kao i uvijek, Dimitrisu Janakopulosu ne manjka samopouzdanja.

Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nije baš bajno počela ova sezona za Panatinaikos i uprkos ogromnim ulaganjima gazde kluba Dimitrisa Janakopulosa trebalo je vremena da Ergin Ataman posloži kockice. Sada je Panatinaikos na diobi trećeg mjesta na tabeli sa Monakom i Virtusom iz Bolonje, na pobjedu od drugoplasirane Barselone, a poslije trijumfa nad Real Madridom u prethodnom kolu porasli su apetiti.

Dimitris Janakopulos je sada uvjeren da njegova ekipa već ove sezone može da se takmiči za titulu prvaka Evrope i ne samo to. On vjeruje da je njegov sadašnji tim bolji od najboljih ekipa u istoriji Evrolige!

"Prema mom mišljenju, najbolji tim u istoriji bio je Makabi Pinija Geršona, pa onda Jugoplastika iz devedesetih, kao i Panatinaikos iz Berlina 2009. Nakon onoga što sam vidio u Madridu, mislim da bi dobili sve tri navedene ekipe, ali šta to znači? Ljestvica je podignuta veoma visoko i na kraju godine ćete nas naći sa evropskom i nacionalnom titulom", rekao je Dimtiris Janakopulos.

Jasno je da poslije mnogo potrošenog novca svi u Atini čekaju titule, a upravo je to ono što želi milijarder na čelu "zelenih". I pred finiš sezone ne krije svoje ambicije!

"Sve što smo dosad uradili je lijepo, ali ako nemate tim koji to može da podrži, nema mnogo smisla. Najveći uspjeh gospodina Atamana i čitave ekipe nije taj što su treći u Evroligi ili prvi u Grčkoj, već što niko dosad ostvareno ne smatra uspjehom. Svi žele Fajnal for, titule... To je naš najveći uspjeh. Kada smo sjeli prošle godine, rekli smo da želimo da vratimo Panatinaikos u normalne tokove, da ponovo bude kompettitivan i da ljudi cijene naš trud. Ne samo da ekipa igra dobro, ali ostvarili smo i sve zacrtane ciljeve", dodao je Janakopulos.

