Haos u Morači. frka u finišu meča: Kaminski istjeran iz hale, Panter i Naneli krenuli u okršaj! (FOTO)

Mnogo je tenzija na meču Partizana i Budućnosti u drugoj utakmici polufinala ABA lige!

Frenk Kaminski je isključen na meču Budućnosti i Partizana u polufinalu ABA lige sedam minuta prije kraja meča! Nakon što je poentirao na jednom kraju terena, američki centar je napravio nesportski faul nad Jogijem Ferelom. Postigao je poene plej Budućnosti, a uz to je Kaminskom sviran faul.

Prvo je Kaminski otišao na klupu jer je poslije takve greške Željko Obradović htio da ga zamijeni Alenom Smailagićem, ali onda je odjednom ustao sa klupe i morao je da napusti utakmicu! Na kraju se ispostavilo da su mu sudije odmah poslije nesprotske lične svirale i tehničku! Šta se desilo?

On je pri odlasku od mjesta na kome je napravio ličnu grešku nad Ferelom ušao u verbalni sukob sa Mekinlijem Rajtom iz Budućnosti. To se desilo pred sudijama i oni su sudili obostranu tehničku. Nakon toga je Kaminski morao napolje, a na terenu je izbilo koškanje! Pogledajte kako je to izgledalo:

Kapiten Partizana Kevin Panter je krenuo ka publici, pratili su ga Džejms Naneli i Alen Smailagić....

