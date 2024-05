Navijači Zvezde prave sjajnu atmosferu, a uvrede... Željko Obradović se oglasio poslije Partizanovog poraza od Zvezde!

Poruke trenera crno-bijelih poslije derbija u "Pioniru"

Izvor: TV Arena sport 1 Premium/Screenshot

Željko Obradović oglasio se poslije Partizanovog poraza od Zvezde u drugoj utakmici finala ABA lige.

"Čestitam ekipi Zvezde na zasluženoj pobjedi, stekli su veliku prednost u plej-ofu, 2-0, na nama je da probamo da se spremimo da odigramo najbolje što možemo pred našim navijačima. Bili smo u obje utakmice u dobrom ritmu, kad god smo prišli Zvezda je imala odgovor i u nekim situacijama u napadu smo reagovali brzopleto, a bilo je bogami i dosta otvorenih šuteva, ali procenat je bio takav - kakav je i ništa nismo ubacilil i zahvaljujući tome smo izgubili utakmicu."

"Neću da pričam o petoj utakmici, imamo treću, to je naša realnost, treba da igramo bolje i da ubacujemo otvorene šuteve. Mnogo otvorenih nismo ubacili. I u prvom dijelu bio je dobar protok lopte, ali ništa nismo uspjeli da realizujemo poslije ofanzivnih skokova. Falila je bolja kolektivna igra, u odbrani smo imali detalje, dozvoljavali smo Zvezdi da daje koševe u tranziciji i da praktično njeni igrači šutiraju sami."

"Zalaganje igrača? Zadovoljan sam uvijek, i večeras je blia velika želja kod igrača, kao i uvijek."

Da li je vrijeme da se Kevin Panter pozove na odgovornost?

"To su stvari koje ćemo analizirati, uvijek sam vjerovao svojim igračima i nastaviću da im vjerujem, svi daju maksimum, nekad se igraju slabije utakmice, nekad bolje. To je tako, ostaćemo zajedno i probaćemo da odigramo tu treću utakmicu bolje nego večeras. Velika je razlika kako smo odigrali prvu utakmicu u odnosu na ovu večeras u bitnim stvarima, a prije svega jer smo promašili veliki broj otvorenih šuteva."

"Rekao sam da razmišljamo samo o trećoj, to je logično i normalno. Igrači su imali veliku želju, tu nema nikakvog spora, svi žele da daju maksimum, ali u pojedinim trenucima smo izgledali kako smo izgledali. Treba biti hladne glave, to nekad nije lako i to su stvari o kojima treba da vodimo računa. Koncentracija, mirnoća, kad je tako onda ćeš bolje da reaguješ i da ubaciš otvorene šuteve."

"Zvezda je šutirala bolje od nas za dva poena, davali su lake koševe u tranziciji, gdje mi izgubimo loptu, pa oni daju koš. Tako je bilo i otvorenih šuteva za tri poena. U prvom poluvremenu napravili smo najmanje tri puta koš i faul, to je nešto što je takođe bitno za utakmicu, ako se pravi faul - treba da se napravi dobar faul, ali vraćamo se na isto - stvar koncentracije i najvažniji je faktor za razvoj jedne utakmice."

Upitan da komentariše saopštenja između utakmica i ambijent na meču, Obradović je pomenuo i uvrede na svoj račun:

"Ima ljudi koji vode ligu, navijači Zvezde prave sjajnu atmosferu, drago mi je kad je puna hala, kada se pravi dobar tim, a uvrede pretpostavljam da ćete vi da apostrofirate, imaju pravo, a ja ću apelovati na navijače Partizana da sve bude fer i sportski, da nikoga ne vrijeđaju i da budu posvećeni samo podršci našem timu, po tome smo uvijek bli prepoznati."

Treća utakmica finalne serije biće odigrana u nedjelju od 20 časova pred navijačima Partizana u Beogradskoj areni.