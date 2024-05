Stefan Lazarević hitno iz policije u Urgentni! Crvena zvezda se oglasila: "Evo šta je rekao Naneliju prije udarca"

Crveno-bijeli objavili saopštenje o haosu u Beogradskoj areni

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je objavila saopštenje posle fizičkog sukoba njenog košarkaša Stefana Lazarevića i igrača Partizana Džejmsa Nanelija. U toj tuči deblji kraj izvukao je Lazarević, koga je Amerikanac udario u lice i nanio mu povrede zbog kojih je tokom dana morao u Urgentni centar.

"Pošto na društvenim mrežama koje su pod kontrolom KK Partizan postoji tendencija prikrivanja video nadzora i grube manipulacije, objavljujemo kompletan snimak incidenta koji se danas dogodio u Beogradskoj Areni, kada je igrač KK Partizan Džejms Naneli nanio teške tjelesne povrede prvotimcu KK Crvena zvezda Meridianbet Stefanu Lazareviću.

"Lazarević je prilikom izlaska iz svlačionice naišao na Nanelija i upitao ga “Zašto si me uhvatio za vrat, zašto to radiš, da li je to košarka” što se i i vidi na snimku, na šta je prvotimac Partizana odgovorio da je to košarka i da će i ubuduće da ga hvata za vrat i uputio mu je psovke. Tada je došlo do međusobnog guranja, na šta je Naneli prvi put udario Lazarevića u predjelu lijevog oka, a zatim kada je Stefan krenuo ka njemu, što se i vidi na snimku, prilikom pada oba igrača, Naneli udara i drugi put Lazarevića u predjelu lijevog oka i nanosi mu teške telesne povrede".

"Prava je sreća da su se pojavili igrači KK Crvena zvezda, kao i igrač Partizana Smit, koji su uspjeli da razdvoje Nanelija i Lazarevića. Sve ovo se vidi na kompletnom snimku koji prilažemo, kako ne bi bilo manipulacije, prikrivanja i obmana javnosti.

"Stefan Lazarević je nakon izjave koju je dao policiji u Beogradskoj Areni, upućen hitno u Urgentni centar na snimanja, usljed teške telesne povrede. Koliko smo obaviješteni Naneli tek sada daje izjavu policiji u prisustvu advokata Dražića. Sportski direktor ABA Lige gospodin Milija Vojinović je predao disciplinsku prijavu disciplinskom sudiji ABA lige protiv oba igrača. Disciplinski sudija ABA lige zatražio je da se oba igrača pismeno izjasne u roku od 120 minuta.Očekujemo brzu reakciju disciplinskog sudije, imajući u vidu da se radi o krivičnom djelu sa teškim tjelesnim povredama, kojim je onesposobljen igrač KK Crvena zvezda, za sada, za večerašnju utakmicu."

"Zamolili bismo pojedine medije koji su objavili deo snimka kojim se manipuliše, da objave kompletan snimak koji prilažemo, kako ne bi učestvovali u manipulaciji."

Video snimak koji je objavio KK Crvena zvezda: