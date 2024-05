Igrao u Partizanu, nije čuo za Crvenu zvezdu! Gordon počeo dabl-dablom, iz Beograda ga ispratii tužba i Žo!

Dru Gordon je počeo profesionalnu karijeru u Partizanu, a u njegovih sedam mjeseci u Beogradu je svašta stalo.

Tragične vijesti došle su iz Amerike kada su Denver Nagetsi potvrdili da je u saobraćajnoj nesreći u 33. godini preminuo nekadašnjii košarkaš Partizana Dru Gordon. Ovaj sjajni atleta je bio dio crno-bijelog tima od avgusta 2012. godine do marta 2013. kada je napustio klub zbog neizmirenih dugovanja.

"Zdravo, Srbijo, bićeš moj novi dom u narednih godinu dana. Ne brini, NBA, neću biti dugo odsutan. A, kada se vratim, budi spremna", poručio je Gordon kada je objavljeno da će potpisati ugovor sa Partizanom.

Imao je jedan meč koji se pamti, a kada je otišao u redove crno-bijelih je umjesto njega došao stranac koji će postati prvi strani kapiten crno-bijelih i miljenik Grobara. A u tih sedam mjeseci u crno-belom bilo je svačega.

NIJE IMAO POJMA O SRBIJI I TRENERU!

"Čuo sam da je u Evropi drugačije od onoga na šta sam navikao. Ali, nemam straha, treme, mislim da je ovo izazov, i to koristan u karijeri. Dolaskom u Partizan uradio sam pravu stvar", rekao je 22 godišnji Gordon kada je stigao u Srbiju.

Došao je sa univeziteta Nju Meksiko, kao četvorka koja može da pokrije i poziciju tri, imao je 205 centimetara i 111 kilograma. Nakon što je prvu godinu koledža završio na UCLA prešao je na Nju Meksiko gdje je u sezoni prije dolaska u Partizan imao 13,4 poena, 10,9 skokova i 1,2 blokade. O Srbiji nije znao skoro ništa kada je dolazio...

"Ne znam puno o vašoj zemlji, ali sam prijatelj sa Nikolom Dragovićem sa kojim sa igrao u UCLA i on mi je pričao jako lijepe stvari o Srbiji. Od igrača u klubu poznajem Horhea Gutijareza. Nadam se da će ostati sa nama i da će nam pomoći da ostvarimo pobjede. Nisam čuo za Vujoševića ranije. Radujem se što ću imati priliku da ga upoznam i vidim kakav je trener. Spreman sam da radim šta god on zahtijeva od mene", rekao je Amerikanac u izjavi za Sportski žurnal kada je stigao i dodao: "Sviđa mi se Evroliga. Daje mi šansu da putujem, da upoznajem neke druge igrače koje inače nikada ne bih vidio. Ali prvenstveno će mi pomoći da budem bolji. Spreman sam da počne".

PAMTI SE JEDAN MEČ!

U Evroligi je na 10 mečeva Dru Gordon upisao 9,1 poen i 7,5 skokova po meču, a pamti se duel sa Bambergom. Tada je imao 14 poena i 15 skokova, indeks korisnosti 27, ali nije uspio da nastavi sa takvim partijama. U ABA ligi je imao sličan učinak od 9,5 poena i 7,5 skokova po meču, a najefikasniji je bio protiv Solnoka sa 20 poena, Radničkog sa 18 i Širokog sa 16.

NIJE ZNAO ZA ZVEZDU, PA OTIŠAO ZBOG NOVCA!

NIje potrajao cijelu sezonu u Partizanu Dru Gordon pošto je napustio klub u martu, ispostaviće se zbog neizmirenih obaveza. Njegov slučaj je došao na naplatu 2018. godine kada je Partizan morao da mu isplati preostalih 33.000 dolara od ugovora koji je bio vrijedan 130.000.

"Svi znate koliko je teška naša finansijska situacija. Svi igrači dobili su po četiri plate, a on je dobio pet. Nije se pojavio na jednom treningu, a poslije je njegov menadžer tražio još dvije plate. Nećemo nikom dozvoliti da nas ucjenjuje, za njega smo imali razumijevanja, a on je pravio neke greške, recimo, kad je trebalo da igramo derbi nije znao ko je Zvezda ili kada smo išli u Istanbul nije znao šta je Kup šampiona", rekao je tadašnji trener Partizana Duško Vujošević kada je Gordon odlazio. Za Partizan ovakav slijed događaja nije uopšte bio nešto loše, jer je u nastavku sezone Gordon igrao za Dinamo Sasari, a crno-bijeli su doveli Žofrija Lovernja koji je do danas ostao jedan od stranaca sa najvećim tragom u Partizanu.

OBOŽAVA GROBARE, NIKAD IH NIJE ZABORAVIO!

"Naježio sam se kada sam vidio klipove sa utakmica. Moj koledž je sličan tome. Navijači su i tamo prilično bučni, ali ovo je kao da prelazim na jedan viši nivo atmosfere. Izgleda da će ovo biti zabavna godina", rekao je Gordon kada je dolazio. A kada je odlazio ispostavilo se da su Grobari na njega itekako ostavili utisak.

"Da, tačno je, idem iz Partizana. Ali, vas, navijače nikad neću zaboraviti! Grobari su među najboljima na svijetu! Hvala vam na podršci i strpljenju, a klubu i saigračima želim mnogo sreće. Hvala vam na podršci, Grobari, ne znate koliko mi znači", rekao je on. Na kraju su ga još jednom gledali navijači Partizana i to kada je samo dva dana pred meč Evrokupa sa Lokomotivom Kubanj 2021. godine potpisao ugovor as ruskim klubom.

