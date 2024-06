Crvena zvezda je u prethodnom periodu pravila probleme Partizanu u reketu, a sada bi mogla da ima još lakšu situaciju, jer su crno-bijeli u krizi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana u ponedjeljak uveče počinju finalnu seriju domaćeg prvenstva, na gostovanju Crvenoj zvezdi, a trener Željko Obradović ima ogromne probleme sa sastavljanjem tima za taj meč. Najtrofejniji evropski trener na najvećim mukama biće kada je riječ o pozicijama pod samim košem, pošto trenutno na raspolaganju ima samo jednog klasičnog centra.

Riječ je o Aleksi Dimitrijeviću (18), 211 centimetara visokom košarkašu koji je tek nedavno dobio priliku za prve minute u crno-bijelom dresu. On je imao zapažene poteze protiv Mege, u majstorici polufinalne serije postigao je osam poena, ali to je bila potpuno drugačija situacija od one koja Partizan čeka u finalu, gdje će protivnik biti najveći rival i tim koji je slavio na prethodnih šest mečeva.

Dimitrijević je neočekivano postao jedini centar na kojeg Željko Obradović može da računa, a neobičan splet okolnosti dogodio se u timu prethodnih dana. Prvo je "otpisan" Frenk Kaminski, kao jedan od prekobrojnih stranaca i izgrač za kojeg nije bilo mjesta u timu. Zatim se na povredu protiv Mege požalio Alen Smailagić, pa je Obradović istakao da su njegovi nastupi u finalu pod znakom pitanja. Na kraju, brazilski košarkaš Bruno Kaboklo samoinicijativno je napustio klub i otputovao u SAD, zbog čega je Partizan reagovao saopštenjem.

Vidi opis Pakao za Željka pred finale sa Zvezdom: Jednog precrtao, dvojica povrijeđeni, a Bruno pobegao iz kluba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Jasno je da se Brazilac neće vraćati zbog mečeva protiv Zvezde, Kaminski ne bi ni mogao da nastupi na njima, a crno-bijeli su u ovom trenutku i bez dvojice Srba. Kao što smo rekli, Smailagić se povrijedio tokom plej-ofa, a od ranije je povrijeđen Balša Koprivica koji nije zabilježio ni minut u polufinalnoj seriji protiv Mege.

Kada se sve stavi na papir, jasno je da će mladi Dimitrijević morati da dobije pomoć u reketu. Da li će to biti od Alena Smailagića, ukoliko on uspije da se oporavi ili od Zeka Ledeja, koji bi se prinudno preselio sa mjesta krilnog centra, ostaje nam da vidimo. Opcija nema mnogo, a protivnik će od igrača Partizana zahtijevati da u svakom trenutku susreta igraju maksimalno posvećeno, što bi moglo da dovede i do problema sa ličnim greškama u crno-bijelom taboru.

Podsjećamo, u finalu ABA lige Zvezda je uspjela da postigne veoma važne poene baš sa centarske pozicije. U prvom meču Luka Mitrović je ubacio 14 poena, u drugom je dvocifren bio Džoel Bolomboj (10), a u trećem se ponovo istakao Mitrović sa 12. Čak je i Fredi Gilespi, koji nije prijavljen za domaću ligu, imao neke sjajne minute kada su se najbolji srpski timovi borili za regionalnu titulu.