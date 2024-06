Drama NBA šampiona - morao je hitno na operaciju: Ljekari bili u šoku, u posljednji čas mu spasili život!

Alonzo Morning je u posljednji čas otišao na rutinski pregled i to mu je spasilo život.

Iz Amerike dolaze vijesti da je legendarni NBA centar Alonzo Morning hitno morao na operaciju. Nekadašnji NBA šampion morao je da ode na hirurški zahvat otklanjanja prostate jer mu je otkriven rak. Bolest je bila u odmakloj fazi, ali se kancer nije proširio dalje od same prostate i sada je nakon obavljenih testova Morning zdrav.

Sedmostruki NBA Ol Star, osvajač olimpijske medalje i NBA šampion je u karijeri igrao za Šarlot, Majami i Nju Džersi Netse, a bio je i dva puta najbolji defanzivac lige. Majami mu je povukao broj 33 iz upotrebe, a sada je u upravi kluba sa Floride. Sada ima 54 godine, a opisao je u intervjuu za ESPN kako se osjećao tokom cijele drame.

"Ono što me plaši kod ove bolesti jeste to što toliko muškaraca šeta okolo i osjeća se sjajno, a imaju kancer u sebi i to ne znaju. Jedini način da saznaju je da testiraju krv i da se pregledaju. Postoji 3.300.000 muškaraca u Sjedinjenim Američkim Državama koji imaju rak, a da to ne znaju. Ja sam jedan od njih", rekao je emotivni Morning.

Morning je i ranije imao ogromnih problema sa zdravljem pošto je prije 21 godinu morao na transplataciju bubrega. Što se tiče raka prostate, on ima ogromnu istoriju te bolesti u porodici, od toga su bolovali njegov otac i deda. Kada je otišao na pregled ljekar ga je poslao na dodatne preglede jer nije mogao da vjeruje kako su mu loši nalazi.

"Bio sam u šoku. Ne mogu da vjerujem, Ne mogu da vam opišem koliko sam se dobro osjećao, bio sam u top formi. Trčao sam, sprintao i bio sam jak. Doktor nije mogao da vjeruje da sam imao presađen bubreg. Moja partnerka Mariona i ja smo čekali ispred na rezultate skenera i bili smo nervozni do đavola. Sjedio sam sa mašinom na rukama i spravama oko glave i razmišljao. Čekao sam da se odradi skener. Završili smo u hladnoj čekaonici da nam saopšte dobre vijesti. Kancer je i dalje u kapsuli prostate i nije se proširio! Život je dobar i sjajan za mene, ali da sam ovo ignorisao i da nisam išao na preglede rak bi se proširio kroz moje tijelo. Nažalost muškarci ne vole da idu kod ljekara, ali ovo je jedini način da saznamo šta se dešava u našem tijelu. Živimo u svijetu u kome je tabu da muškarci pričaju o zdravlju", rekao je on.

