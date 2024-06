"Partizan nema mnogo igrača, ali ne brinite!" Željko Grcima otkrio sve o transfer planovima crno-bijelih

Željko Obradović je govorio o planovimma za dovođenje novih igrača u Partizan.

Partizan nije uspio da dođe do trofeja u sezoni iza nas i odmah je došlo do velikih promjena. Otišao je prvo Frenk Kaminski, a zatim su kofere poslije tri godine spakovali kapiten Kevin Panter i Zek Ledej. Sada je Partizan reagovao i doveo nekoliko pojačanja, a u razgovoru za grčke medije trener Željko Obradović je poručio navijačima da ne brinu. Imaće crno-bijeli dobar tim za narednu sezonu i sportski sektor ozbiljno radi na tome.

"To je nešto na šta sam jako ponosan prošle sezone, imali smo uvijek punu dvoranu. Mi smo tim koji se pratio ne samo u Evroligi, već u čitavom svijetu. Imali smo više gledalaca neko iko drugi. To znači da su oni uvijek sa nama i siguran sam da će nastaviti da podržavaju ekipu. Napravićemo dobar tim, iako sada nemamo mnogo igrača u našem sastavu, ali siguran sam da ćemo predsjednik Ostoja Mijailović, Zoran Savić, naš sportski direktor i ja sa stručnim štabom uraditi sve što je potrebno kako bi Partizan bio na tom nivou na kojem svi želimo da bude", istakao je Obradović.

U razgovoru za grčke medije zajedno sa svojim kumom i dugogodišnjim saradnikom Dimitrisom Itudisom govorio je i o novoj tituli šampiona Evrope za Panatinaikos. Istakao je da su glavni ljudi za taj uspjeh zapravo oni koji vode klub, a ne treneri ili igrači.

"Nije to do Obradovića ili Itudisa, to je do porodice Janakopulos i svih oko kluba. Atmosfera u OAKA dvorani je bila nevjerovatna ove sezone i zaslužili su da budu šampioni Evrope, igrali su sjajno, imali su novi tim, novog trenera, čestitam im od srca jer su stvarno napravili nešto posebno. Na početku im nije bilo lako, ali bilo je pitanje vremena, stekli su povjerenje jedni u druge do kraja sezone, sve je to stiglo u najboljem momentu sezone", istakao je Obradović.

