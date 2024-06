Sferopulos pravi novu Crvenu zvezdu! Amerikanac otkrio detalje: Rekao mi je šta hoće od tima, zato sam došao!

Ajzea Kenan pojačao je Crvenu zvezdu, a u opširnom interjuu pričao je o novom klubu, treneru Sferopulosu, željama...

Crvena zvezda pravi tim za novu sezonu. Potpisali su Nikola Kalinić, Uroš Plavšić, Ajzea Kenan i Majk Daum, dok je navodno blizu i Kodi Miler Mekintajer. Šta je plan crveno-bijelih i kakvi su ciljevi? O tim temama i samoj odluci da dođe u Beograd pričao je doskorašnji igrač Olimpijakosa.

Američki košarkaš priznao je da je prva želja bila da ostane u Grčkoj, ali se to nije dogodilo.

"Počelo je negdje u decembru. Drugi ljudi pitali su me šta se dešava, tim se nije oglašavao. Drugi klubovi su se raspitivali, ali sam iz poštovanja prema Olimpijakosu rekao svima da želim da sačekam i da vidim šta je plan kluba. Kako je vrijeme prolazilo ništa se nije mijenjalo i počeo sam da shvatam određene stvari. Nadao sam se da će biti bar nekih razgovora, ništa se nije dešavalo, tako da sam počeo da pripremam sebe za ono što slijedi i ono šta je najbolje za moju porodicu. Da, bio bih srećan da sam ostao, svi su znali da sam to želio, ali se to nije dogodilo. Uradio sam ono što je najbolje za mene i moju familiju. Jedva čekam i radujem se sljedećem poglavlju."

Zvezda nije bila jedina koja je poslala ponudu.

"Da, bilo je nekoliko klubova koji su se raspitivali i koji su me želejli. Nisam pregovarao sa njima, radio je to moj agent. Njemu sam rekao da ne želim bilo kakav ugovor, da tražim ozbiljnost. Kada su stvari postale ozbiljne, umiješao sam se, očekivao sam da će Olimpijakos nešto da uradi kada je stigla ponuda, ništa se nije promijenilo, uradio sam ono što je najbolje za mene. Svi znaju da želim da igram tamo gdje me žele i hoću da igram dobru košarku na najvišem mogućem nivou. Najvažnije je da budeš tamo gdje te žele."

"NE ZNAM MNOGO O RIVALSTVU VJEČITIH"

"NE ZNAM MNOGO O RIVALSTVU VJEČITIH"

Imao je Kenan veliku podršku navijača tokom boravka u Pireju.

"Navijači nisu ti koji odlučuju da li neko odlazi ili ostaje, nekoga vole, nekoga ne vole i to je normalno. Zato nisam ljut ni na koga, želiš da igraš tamo gdje te žele i cijene, tamo gdJe neko vjeruje u tebe i u ono što možeš da ponudiš. To su bila dva važna elementa za mene. Da budem negdje gdje se osjećam cijenjeno i poželjno. U ovom momentu svoje karijere želim da budem u timu u kom osjećam da mogu da dam sve."

U Grčkoj je bio dio jednog rivalstva, sada će u Srbiji da bude dio drugog. "Spreman sam, naravno. Radujem se takvim mečevima. Biću dio nekog novog rivalstva. Ne znam previše o tome, kao što nisam znao mnogo o rivalstvu Panatinaikosa i Olimpijakosa dok nisam došao u Grčku i vidio to svojim očima. Radujem se i jedva čekam da naučim više o priči i rivalstvu Zvezde i Partizana, nadam se da ću biti na pravoj strani."

SFEROPULOS MIJENJA ZVEZDU

Za kraj intervjua Kenan je otkrio i detalje razgovora sa trenerom Janisom Sferopulosom. "Jedva čekam da počne sezona. Pričao sam sa trenerom Sferopulosom i dobio sam sliku o tome šta on želi da napravi i svidjelo mi se. Biće to novi izazov. Evroliga je sve jača i jača, vidi se to po pojačanjima koja dolaze i tako će biti i naredne sezone. Janis je trener koji želi da pobjeđuje, radio je to na najvišem nivou. Gladan je pobjeda. Želi da izgradi tim ratnika koji će imati isti mentalitet - da izađu na teren u daju sve na obje strane terena. Motivisan je da transformiše Zvezdu i da stavi tim na pravi kolosijek. Tu sam da mu pomognem u tome", zaključio je Kenan.

