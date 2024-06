Mario je "Hrvat koliko i Srbin", polubrat je Filipa Živojinovića!

Taletovani košarkaš i sin Partizanove legende trebalo bi da krene očevim putem i potpiše za crno-bijele.

Izvor: Instagram

Košarkaški klub Partizan nastavlja sa formiranjem igračkog kadra za narednu sezonu, a čini se da je dosadašnji igrač Igokee Mario Nakić (23) jedna od narednih meta crno-bijelih i Željka Obradovića. Moguće je da su baš zbog njega ponovo uspostavljeni kontakti sa Miškom Ražnatovićem, koji u posljednje vrijeme nije sarađivao sa crno-bijelima zbog dobro poznatog slučaja Jam Madar.

Dolazak Nakića u Partizan, odnosno njegov povratak u rodni Beograd, mogao bi da izazove mnogo pažnje u regionu. Prije svega zbog zanimljive porodične istorije koju ima talentovani košarkaš, nekadašnji član mlađih kategorija Real Madrida u kojima je bio među najtalentovanijim igračima.

Mario Nakić je rođen u Beogradu, otac mu je bivši košarkaš Ivo Nakić, a njegova majka je Zorica Desnica, bivša vjerenica nekadašnjeg jugoslovenskog tenisera Slobodana "Bobe" Živojinovića. Slavni sportista bio je u ljubavi sa Zoricom prije braka sa Lepom Brenom. U toj vezi dobio je sina Filipa, danas zvučno ime u srpskoj muzici i suprug regionalno popularne Aleksandre Prijović!

Zorica je odrasla u Beogradu, gdje je pohađala Osnovnu školu, Petu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet, a prije romanse sa Živojinovićem nije bila poznata široj javnosti. Ipak, ljubav sa jednim od najpoznatijih jugoslovenskih sportista dovela je Zoricu na naslovne strane, pa je sa suprugom Bobom i sinom Filipom pozirala čak i za sportski magazin Tempo.

Boba i Zorica su u avgustu 1985. godine dobili sina Filipa, ali kada je čitava Jugoslavija očekivala da će to biti jedan od najzanimljivijih parova u zemlji, došlo je do raskida. Zorica se preselila u SAD i povukla iz javnog života u koji se nije vraćala čak ni nakon što je upoznala Ivu Nakića, sa kojim je dobila sina Marija i ćerku Ivu. Ipak, ponovo se pojavila u medijima kada se njen stariji sin Filip ženio pjevačicom Aleksandrom Prijović u junu 2018. godine.

Izvor: MN PRESS

Filip i Mario su polubraća po majci, a danas su u izuzetno dobrim odnosima i često se na društvenim mrežama mogu vidjeti njihove zajedničke fotografije. Dolaskom u Beograd mladi Nakić imao bi još više prilike da provodi vrijeme uz porodicu i prijatelje, pošto je odrastao u glavnom gradu Srbije prije nego što ga je košarkaška karijera odvela u Španiju.

Svojevremeno je baš u toj zemlji njegov otac Ivo ostvario velike uspjehe u dresu Partizana sa kojim je osvojio treću evropsku titulu, nakon dvije u dresu Cibone. Hrvatski košarkaš Ivo Nakić bio je dio najslavnije generacije beogradskih crno-bijelih koju je legendarni Željko Obradović predvodio odmah nakon završetka igračke karijere. Zbog sankcija međunarodne zajednice, Partizan je drugo kolo kvalifikacija protiv Solnoka odigrao na gostujućem terenu, grupnu fazu igrao je u Fuenlabradi, a jedini meč pred svojim navijačima bio je protiv Knora iz Bolonje u četvrtfinalu.

Nakić je tokom ratne 1992. godine osvojio najveći evropski trofej sa Partizanom trijumfom na F4 u Istanbulu, što u Hrvatskoj nije prihvaćeno sa oduševljenjem. Vidio je to i nekoliko mjeseci kasnije, kada se vratio u Cibonu - gdje su mu čak i navijači njegovog tima zviždali pri svakom kontaktu sa loptom.

"Zbog sankcija je Partizan kao domaćin igrao u Španiji. Rekao sam sam sebi da ću da odigram tih par mjeseci i onda da odem. Imao sam 1991. ponudu da idem, ali sam tamo dobio pravu priliku, napravio karijeru, pa sam htio da budem korektan prema klubu", prisjetio se Ivo i dodao kako je izgledalo kad se vratio u Zagreb: "Prva dva mjeseca sjedio sam u Amadeusu. Niko nije sa mnom htio ni kafu da popije. Momci su u svlačionici prema meni bili super, ali nakon treninga nisu željeli da se druže. Ne zamjeram im, danas smo svi dobri."

Izvor: MN PRESS

Bile su to izuzetno turbulentne godine, a košarkaši Partizana su nekoliko godina ranije govorili o nacionalističkim tenzijama na parketima dvorana zemlje koju je ubrzo zadesio građanski rat.

"Ja mislim da su ljudi koji nacionalistički navijaju zalutali u sport. Došao sam iz Cibone, Milićević i Vukićević su iz ove sredine otišli tamo u Zagreb. Iz tog razloga se vidi koliko je ovakvo navijanje besmisleno", rekao je svojevremeno Ivo Nakić za "TV Novosti", a prenosi "Yugopapir".

Na istu temu je novinaru Vanji Buliću svojevremeno pričao i Aleksandar Đorđević, u to vrijeme prvotimac Partizana.

"Nacionalistička divljanja... Šta da kažem? Gadi mi se! Šta čujem na zagrijavanju i u poluvremenu na nekim terenima... Pitam se onda gdje ja to živim, da li sam normalan kad dozvoljavam tako nešto, što ne prekinem sa sportom. Ne znam koji je to poriv, kakvo je to iskrivljeno shvatanje da kad igraju Cibona i Partizan publika smatra da igraju Hrvati protiv Srba? A tamo igra Danko Cvjetićanin (bivši košarkaš Partizana), a ovdje igra Ivo Nakić", rekao je Sale, a godinama kasnije prenio "Yugopapir".

Tokom godina nakon igračke karijere Ivo Nakić živio je u Rijeci, Zagrebu, Ljubljani, Beogradu, često poslom bio vezan za menadžersku agenciju iz SAD u kojoj je počeo da radi prije više od 15 godina... Nekako je uspio da "pomiri" region, pa je danas često u Beogradu za koji ga vežu i veoma lijepe košarkaške uspomene i dio porodice o kojem smo već govorili.

Izvor: MN PRESS

Sin Mario je svojevremeno birao između reprezentacija Srbije i Hrvatske, a na kraju nije mogao da prelomi.

"Prije tri dana sam pričao s Ivom i rekao mi je da ćemo se naći i razgovarati. Priznao mi je da Mario još nije ništa odlučio, ali da je ipak bliže igranju za Srbiju. Tamo se rodio, tamo mu je porodica, prijatelji, za Hrvatsku ga vežu samo ljetovanja. U kontakt s njim stupili su Saša Đorđević i Predrag Danilović i nagovaraju ga da se odluči za Srbiju", istakao je prije nekoliko godina Veljko Mršić, tadašnji selektor Hrvatske.

Tu priču potvrdio je i tadašnji potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Igor Rakočević, a oglasio se i Aleksandar Đorđević. Reakciju je objavio na Tviteru.

"Šta bude odlučio i kada se bude odlučio, siguran sam da će mladi igrač Mario Nakić to javno i reći. Ovako se samo navijački 'prevode' naši familijarni, prijateljski odnosi i lijepo Mariovo vaspitanje. Na pogrešan način se svi zajedno borimo za njega u interesu srpske košarke nadajući se da će jednog dana, između ostalog i zbog razumijevanja i ljubaznosti svih nas i naše javnosti, Mario odlučiti da igra za našu reprezentaciju, mi čekamo i dalje", napisao je Đorđević.

Prethodnih godina o njemu su veoma aktivno pisali i srpski i hrvatski mediji, gdje je nazivan "Hrvatom koliko i Srbinom".

Sam košarkaš je samo jednom rečenicom dovoljno rekao o svojoj košarkaškoj budućnosti u reprezentaciji. "Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Zabranili su mi iz Reala. Da, odlučio sam za koga ću igrati, ali objaviću to kad dođe vrijeme", ispričao je Mario dok je bio član španskog tima. Čini se da će u narednim godinama Mario Nakić biti "pred očima" srpskih selektora. Dobre igre mogle bi da ga preporuče za neku od narednih akcija nacionalnog tima.

Izvor: MN PRESS