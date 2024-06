Partizan se pomirio sa Miškom Ražnatovićem!

Došlo je do pomirenja između košarkaškog kluba Partizan i Miška Ražnatovića.

Palo je pomirenje na relaciji između Partizana i poznatog košarkaškog agenta Miška Ražnatovića prenosi "Mozzartsport"! Do problema između dvije strane došlo je kada je Jam Madar otišao u Fenerbahče iako je bio pod ugovorom sa crno-bijelima. Ražnatović, koji je njegov menadžer, našao je način da ga odvede bez obeštećenja i to je bio početak sukoba.

Ove sezone Željko Obradović pravi novi tim, već su otišli Kevin Panter, Zek Ledej, Alen Smailagić, izvjesno je da se neće vraćati Džejms Naneli, Pi Džej Doužer, Frenk Kaminski, pod upitnikom je i produžetak saradnje sa Mateušom Ponitkom, Džejlinom Smitom, Urošem Trifunovićem i Danilom Anđušićem i jasno je da su pojačanja neophodna. S obzirom na to da Ražnatović ima veliki broj igrača u Evropi u svojoj agenciji jasno je koliko je teško pronaći evroligaška pojačanja, bar ona jača imena. Zbog toga i ne čudi što je došlo do "zakopavanja ratnih sjekira".

Predsjednik kluba Ostoja Mijailović je u septembru prošle godine potvrdio da je došlo do prekida saradnje.

"Mogu slobodno da kažem da smo mi sa Miškom prekinuli saradnju iz tog razloga. Madar je nesportski izašao iz ugovora. Kako kreću problemi sa Madarom i Partizanom baš kada postaje dio te agencije? Sad će neko da objasni da je to slučajnost i da se kune u vjernost, ne mora da mi se kune u vjernost. Ta agencija je od Partizana uzela na milione eura, ja to u životu nisam imao nikada, to je jako loše, to rade loši ljudi", rekao je Mijailović u podkastu "Biznis priče".

Da stvari dobijaju zaokret moglo je da se zaključi po njegovoj izjavi sa početka juna. "Poštujem Miškov učinak, zna da radi svoj posao i zato je jedan od najboljih. Ne mogu da kažem da će ovaj naš odnos vječno da traje, treba da bude normalan, jer zastupa veliki broj igrača, ali mora da postoji međusobno poštovanje", ispričao je Mijailović.

Među igračima koje zastupa je i Mario Nakić koji je dogovorio saradnju sa Partizanom i čeka se zvanična potvrda njegovog dolaska. On je agent i Aleksi Avramoviću i Danilu Anđušiću, a među igračima koji su slobodni i koje zastupa je recimo i Vil Klajburn koji neće nastaviti karijeru u Efesu. Možda je ovo znak i za početak pregovora sa njim...