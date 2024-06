Željko Obradović o svojim primanjima u Partizanu: Pozvao sam Ostoju, rekao mi je da to nije doživio!

Trener KK Partizan govorio je o svojim primanjima na klupi crno-bijelih.

Izvor: YouTube/N1

Partizanov trener Željko Obradović otkrio je u intervjuu za "N1" da je odbio da prima platu nakon što je u svojoj prvoj sezoni nakon povratka u klub sa ekipom doživio bolan poraz od Burse u Evrokupu.

"Prve godine kad sam se vratio u Partizan, igrali smo Evrokup i ispali smo zaista veoma rano od ekipe Burse. I prošlo je nekih desetak dana, pozvao sam predsjednika kluba Ostoju Mijailovića, rekao sam mu 'Znam da ti je teško, šta da uradim za tebe? Trebalo je da kroz ovo takmičenje dođemo do nekih finansijskih sredstava i od ovog trenutka, pa do kraja sezone nemaš nikakve obaveze prema meni'. Znači, odustao sam i četiri mjeseca nisam primio platu. To je bilo prije tri godine. Rekao sam mu 'Izvini, to je moja pomoć klubu', kazao mi je 'Ja ovo nisam doživio, hvala ti' i na tome se završilo. To je moja ljubav prema Partizanu. Znam da su priče koliko Željko zarađuje?"

Obradović je potom govorio o svojoj inicijativi da svi treneri u Evroligi uplaćuju procenat plate u zajedničko udruženje. "Osnovali smo udruženje trenera pri Evroligi, drage kolege su me izabrale da budem predsjednik. I jedan od načina finansiranja udruženja bilo je da svako od nas da jedan odsto od svog ugovora. To znači da sam ja dao nešto što prvi sljedeći trener nije bio na 50 odsto. To su bili moji ugovori i znam ko sam. I budite sigurni da kada su ljudi iz Partizana razgovarali o tome da je ovo sezona koja nije uspješna, sigurno je da su razgovarali o meni, ali su razgovarali o tome šta Željko Obradović predstavlja za ovaj projekat. Treba da kažemo i to, istine radi. I apsolutno sam svjestan toga. I donijeli smo rješenje koje smo donijeli. Kad neko ima sezonu za koju se kaže da nije uspješna - onda se ili mijenja trener i stručni štab ili ćemo odlučiti da promijenimo nekog igrača. Dali su mi povjerenje i vjeruju mi i uradiću sve da opravdam to povjerenje".

(MONDO)