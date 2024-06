Neka nas Zvezda pobijedi 25 puta, nije problem! Željko Obradović: Rezultati Partizana u Evroligi nešto govore!

Željko Obradović pričao je o Partizanu i dotakao se poraza od Crvene zvezde u završnici sezone.

Partizan je prethodnu sezonu završio bez trofeja. Uprkos velikim ambicijama sa početka godine, na kraju je tim iz Humske ostao praznih ruku. Zbog toga je već krenuo sa pojačanjima i pravljenjem ekipe za novu sezonu, pa su tako već stigli i Ife Lundberg, Vanja Marinković, Frenk Nilikina. Očekuje se još igrača. Dok se sve to završava Željko Obradović dao je opširan intervju.

Gostovao je u emisiji "360" stepeni na televiziji "N1" i dotakao se mečeva sa Crvenom zvezdom i spomenuo je suđenje.

Voditelj ga je potom upitao da li su sudije jedini krivac za sedam uzastopnih poraza od vječitog rivala. "Neka nas pobijede 25 puta. Nikakav problem. Ali, nešto govori to što smo mi bili šesti u Evroligi prošle godine, a oni na 11. mjestu. I ove sezone smo imali znatno više pobjeda. Nije to slučajno", rekao je Obradović.

Spomenuo je i finalnu seriju Superlige Srbije. "Kad se završila ABA liga poslije treće utakmice, neko od novinara me je pitao o KLS-u i moj odgovor je bio da je to cirkus i da će to tek da bude cirkus sa srpskim sudijama. I moram da se izvinim što sam iskoristio tu riječ, jer je cirkus vid zabave, kojem smo svi kao mladi predstavljali, a ovo nije bila zabava, već tragikomično. Zato mi je žao što sam izgovorio tu riječ, jer je sve što se desilo u polufinalu i u finalu vodilo ka tome i znalo se kako će da izgleda."

Imao je poruku i za pristalice crno-bijelih. "Teško je u ovom trenutku biti navijač Partizana. Zato sam ja odlučio da ostanem i da se borim za ovaj klub", zaključio je Obradović.

(N1/MONDO )

