"Počeli da vrijeđaju Zvezdu, ustao sam i otišao!" Željko Obradović: Cijela Evropa se smijala našem finalu

Trener Partizana Željko Obradović govorio je o prekinutom finalu košarkaške Superlige u kojem je Crvena zvezda pobijedila u drugoj utakmici administrativnim rezultatom 20-0.

"Kad se završila ABA liga poslije treće utakmice, neko od novinara me je pitao o KLS-u i moj odgovor je bio da je to cirkus i da će to tek da bude cirkus sa srpskim sudijama. I moram da se izvinim što sam iskoristio tu riječ, jer je cirkus vid zabave, kojem smo svi kao mladi predstavljali, a ovo nije bila zabava, već tragikomično. Zato mi je žao što sam izgovorio tu riječ, jer je sve što se desilo u polufinalu i u finalu vodilo ka tome i znalo se kako će da izgleda."

"Na toj zadnjoj utakmici, koja je prekinuta zbog vrijeđanja pojedinih osoba, što naravno ne podržavam i uvijek sam se borio protiv toga, u trenutku kad je prekinuta utakmica rekao sam glavnom sudiji da se naravno ne slažem sa time što se bilo ko vrijeđa, ali da je dva dana prije toga bilo vrijeđanje i mene i Zorana Savića i da se nije prekinula utakmica. Zašto su kriterijumi različiti?"

"Cijela Evropa se smijala, znate koliko sam imao poziva?"

"Dobio sam odgovor da ako on bude nekad u toj situaciji na utakmici Zvezde, da će on prekinuti utakmicu. Rekao sam: 'Da, ali je različiti kriterijum'. Utakmica je prekinuta. Istina je da je palo par novčića, dva upaljača i od toga je napravljeno ne znam šta, poslije čega su se sklonile sudije i tim Crvene zvezde. Pokušavao sam da smirim strasti, išao sam do ljudi iz Crvene zvezde, razgovarao sam sa njima i svi su bili za to da se utakmica nastavi. U jednom trenutku su navijači Partizana pozvali igrače i mene i oni su insistirali na tome da ne igramo ako se isprazni sala. Naravno, to nije laka odluka, vratili smo se, konsultovali smo se, pitao sam onda da li će se Zvezda vratiti, a rekli su mi da su se igrači Zvezde već istuširali."

"Moji ljudi koji su zaduženi za to, tim-menadžer, otišli su do Crvene zvezde i rečeno mi je da će se utakmica nastaviti sutradan. Skupio sam igrače, odveo ih u svlačionicu i rekao im 'Momci, sutra u 11 trening i onda uveče ponovo igramo, vjerovatno će biti odluka da igramo bez navijača, a moje mišljenje je da u ovom trenutku ne bi trebalo da igramo bez navijača, jer to nije pošteno. Ovog puta sam zaista bio na strani navijača. I da je mene neko pitao, ne bih bio za to da igramo bez navijača. Ali sam rekao da je to moje mišljenje i da će naravno odlučiti klub, a da vi ništa ne komentarišete'. Poslije toga sam otišao sa članovima stručnog štaba u svoju kancelariju, sjedili smo skoro 50 minuta i onda su mi rekli 'utakmica se nastavlja'. Moji igrači su već otišli kućama. Kako to vama izgleda? Neozbiljno? O tome vam pričam."

"Onda su se oni vratili, osvojili su titulu, ako treba na tome da im čestitam, čestitam im i ovog puta, ovdje. Da li to služi nekome na čast, da li će ti ljudi koji vode tu ligu da se zapitaju na šta to liči. A, onda sam dobio podatak da sam kažnjen četiri utakmice, kao i prije dvije godine. Pa, smo imali izjavu direktora lige da sam ja trener i da moram da trpim ako me neko vrijeđa. Ja tog čovjeka i ne znam, a ne vjerujem da i iko ko malo bolje poznaje košarku zna ko je taj čovjek i tačno se zna zbog čega je postavljen tamo i kome služi."

"Cijela Evropa se smijala, znate koliko sam imao poziva poslije te zadnje utakmice?Da vam ne kažem, cijela Evropa je zvala. Znate kako su reagovali ljudi iz Evrolige? Naravno, oni su shvatili da se navijači drugačije ponašaju na mečevima Evrolige, ali to sam doživio i u Atini, na PAO - Olimpijakos i u Turskoj, Fenerbahče - Galatasaraj. A sve je to slično i tenzije su u domaćim takmičenjima neuporedivo veće, jer oni koji vode domaće takmičenje nemaju sistem i način da sankcionišu ono što bi trebalo sankcionisati."

"Otišao sam sa slavlja zbog vrijeđanja Zvezde"

Željko Obradović je rekao da nije za vređanje ni u kom obliku.

"Prošle godine kad smo osvojili titulu spontano smo otišli u jedan restoran, ja sam među posljednjima došao zbog konferencije za štampu. Bila je super atmosfera i pjevale su se Partizanove pesme. Prvi put kad su pjevali pjesmu u kojoj je na uvredljiv način bila pomenuta Zvezda, zaustavio sam muziku i rekao 'Nemojte to da radite, imamo mnogo naših pjesama'. Bio je aplauz, nastavili su i ponovo su to uradili, a ja sam tog trenutka ustao i otišao, napustio sam proslavu titule. To je zato što nisam u javnosti ovakav, a u privatnom životu ovakav. Ne, to je moj stav poštujem svakog!"

