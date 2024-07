Luka Mitrović o Nikoli Kaliniću: "Kad stane ispred svih, moraš kao on"

Novi-stari lider KK Crvena zvezda uskoro će početi još jednu epizodu na Malom Kalemegdanu. Saigrači o njemu govore biranim riječima.

Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Nikola Kalinić vratio se u KK Crvena zvezda na oduševljenje saigrača i navijača. Luka Mitrović, centar crveno-bijelih, igrao je sa njim u dva mandata i u oba su osvajali titule. U "Euroleague Chit-Chat" podkastu, Mitrović je priznao da bi Kalinić uvijek bio prvi saigrač koga bi odabrao za svoj tim.

"O Kalini da ne pričam, kada bih mogao da biram saigrača da imam uz sebe u ekipi, uvijek bih njega prvog izabrao. To je čovjek koji je veliki pobjednik, vjerovatno saigrač koji najmanje voli da gubi, najmanje voli da bude nadigran, pobijeđen. To je slučaj i na treningu, ne samo na utakmici, gdje on u sebi ima snagu da želi ne samo da njegov tim pobijedi, već i da on nadigra direktnog čuvara. Jako mi je drago što će biti tu i svakoj ekipi je potreban jedan karakter koji je malo čudan i drugačiji, ali je potreban ekipi. Igračima je potreban najviše, jer je on taj koji uvijek stane prvi, zauzme se za igrače, a kada vidite to na terenu i to osjetite, ne možete da radite nešto drugačije", rekao je Mitrović.

Nikola Kalinić potpisao je višegodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, čime je regionalni šampion napravio najznačajniji transfer ovog ljeta. Uz osvajača Evrolige sa Fenerbahčeom, na Mali Kalemegdan došli su i plejmejker Baskonije Kodi Miler Mekintajer, krilni centar Efesa Majk Daum, šuter Olimpijakosa Ajzeja Kenan i centar Mege Uroš Plavšić.





Govoreći o mnogim temama tokom gostovanja u poslednjem izdanju#EuroleagueChitChat-a, košarkaš Crvene zvezde#Luka#Mitrovićdotakao se i prelaznog roka u#KKCZ⚪️, sa posebnim osvrtom na dolazak jednog momka - Nikole#Kalinića.



Cela epizoda:https://t.co/bCmJYyMdzZpic.twitter.com/aClZK6pYRr — Marko Ljubomirović (@LjubomirovicM)July 7, 2024

Nikola Kalinić došao je prvi put u Crvenu zvezdu 2010. godine iz matičnog Spartaka iz Subotice, ali zbog administrativnih prepreka nije ostao na Malom Kalemegdanu. Uslijedile su njegove epizode u Vojvodini i u Radničkom iz Kragujevca, iz kojeg je 2014. došao u Zvezdu kao "A" reprezentativac i vicešampion svijeta. Uslijedila je sezona njegove potpune klupske afirmacije, osvajanje triple krune i transfer u Fenerbahče, gdje je pod vođstvom trenera Željka Obradovića nastupao na Fajnal-for turnirima Evrolige i postao šampion Evrope 2017.

Poslije Fenerbahčea je godinu dana nosio dres Valensije (2020/21), potom je u Zvezdi ponovio uspjehe i vodio je do još jedne šampionske titule u ABA ligi i u Superligi, a prethodne dvije sezone proveo je u Barseloni. Rođen je 8. novembra 1991. godine i visok je 203 centimetara.

(MONDO)