Znam šta o meni pričaju po kafićima! Svetislav Pešić digao ton: Ovo u životu nisam vidio!

Selektor Srbije se oglasio poslije pobjede protiv Japana u Beogradskoj areni

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Košarkaši Srbije obradovali su navijače u beogradskoj Areni i pobijedili su Japan (119:100). Briljirali su Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović, fenomenalnim potezima dizali su publiku Nikola Milutinov, Aleksa Avramović, Vanja Marinković, sve u svemu pravi šou i trenuci za aplauze i ovacije navijača.

Po završetku utakmice na konferenciju za medije došao je selektor Svetislav Pešić. I prije svega je naglasio da je zadovoljan time što su večeras baš Japanci bili na drugoj strani parketa.

"Znači, dobra odluka u izboru protivnika da tako kažem u regularnom dijelu sezone. U regularnom dijelu naših priprema imamo još jedan meč i to je, kad dođemo tamo na Olimpijadu, prevedeno na klupski sistem, počinje plej-of. Sutra se završava regularni dio, sad ide plej-of. Ne bismo našli boljeg protivnika da smo tražili. Japan nije Amerika, ali ne znamo kakva je situacija sa ostalim protivnicima", počeo je Pešić.

Pohvalio je Japance i naglasio da su prava priprema za ono što čeka ekipu u Lilu.

"Sve su to ekipe koje nas očekuju u Lilu, igraju košarku u tranziciju, šutiraju sa svih strana, dobro trče, čitava igra se svodi na tranziciju, šutu, ofanzivnom skoku i tako dalje. Izbor protivnika nije mogao da bude bolji u smislu daljih priprema za ono što nas čeka. Što se tiče ukupnog utiska, mi smo zadovoljni publikom koja je došla, prvo i osnovno. Stvarno, doček takav da se vidjelo da žele da gledaju reprezentativnu košarku. Hvala im što su došli, podržali nas. Mi smo to prihvatili, možda revijalna utakmica, malo za publiku, za ovo, za ono. Mi damo koš, oni odmah daju koš. Moraćemo sa Grcima, to će da bude drugačiji meč. Moraćemo da igramo intenzitet odbrane. Naši momci nisu toliko, da kažem, poklonili pažnju odbrani. Ovi Japanci, nisam to vidio u životu. I kada smo pritisli, šutirali su preko 40 trojki, dali su toliko. Šuterska ekipa, ne mogu da kažem da nije bilo zalaganja, bilo ga je. Možemo bolje u odbrani, tu nema dileme. Pokazaćemo to protiv Grčke. Popravili smo broj naših šuteva poslije izrađenih akcija. Imali smo visok procenat šuta za tri poslije drugog pasa, poslije saradnje više igrača. To smo popravili u odnosu na utakmice koje smo odigrali. Vidjeli ste da još moramo da radimo, nismo u fizičkom stanju koje je potrebno za Olimpijadu. Pogotovo protiv rivala koji nas očekuju i Portoriko i Južni Sudan su timovi koji igraju sjajno u tranziciji, invididualno su jaki. Moramo da uzmemo sudbinu u ruke, prvenstveno većom odgovornošću i agresivnošću. Zajednička timska odbrana, da bi došli do tih pobjeda koje želimo tamo da ostvarimo."

"Bogdan 10 dana nije mogao da trenira"

U prvi plan je istakao to da tim nije na fizičkom nivou i da je ekipa daleko od prave fizičke spreme. "Daleko smo. Zato što smo imali puno izostanaka, povreda, štednje, putovanja. Vidjeli ste, Bogdan nije 10 dana uopšte mogao da trenira, nije igrao prethodne mečeve, odigrao je dobro ovaj meč. Dali smo mu 22-23 minuta. Dobro je odigrao i u napadu i odbrani. Čestitao sam mu pred igračima. Pokazao je, spustio se u stav i tako moraju. Ne kažem da nisu ostali, nego da mogu mnogo bolje. Bilo nam je važno da Bogdan nađe balans između odbrane i napada. Staro je pravilo, ako je odbrana jedna rupa, napad je takav danas, da čim se neko 'šlepa' u odbrani, da napad to kažnjava, vidjelo se to više puta večeras. U napadu ponekad možeš da igraš sa dvojicom, da trojica pomažu i da bude balans u igri. Lakše je uigrati se u napadu, teže je u odbrani. Moramo na tome da radimo."

Selektor je zastao i pogledao statistiku još jednom i iznenadio se brojem šuteva za tri Japana - 20 trojki izi 46 pokušaja.

"Siguran sam da kada dođu utakmice, ove zvanične i odlučujuće, da se diže i odgovornost i agresivnost i volja i priprema. Moramo ovih nekoliko dana da iskoristimo da se podignemo. Pokazali smo da možemo. Protiv Francuza koji su motivisani protiv nas i protiv Australije isto, spašavala nas je odbrana. Japanci su nas malo i ekipu i trenera iznenadili. Iako smo upozoravali, gledali smo meč sa Nijemcima, šutirali su 40 trojki, dali su 12, znači to je to. Ne volim da nas spašava napad. Moramo da kažemo da smo imali 71 odsto u šutu za dva i skoro 50 odsto za tri. To su fantastične brojke. Protiv jačih protivnika koji nas očekuju u Lilu, to neće moći tako lako da se postigne takav procenat. Moramo da radimo i na odbrani, da budemo fizički jači. Vidjeli ste da je Petrušev odigrao punom snagom, pa se ovaj iz Lejkersa razigrao, iako ga je Filip maksimalno jurio. Pobio se dobro sa njim. Danas svi igraju košarku. Nismo mi jedini ovdje na svijetu. Dobro je da vam omogućimo da vidite jednu ekipu Japana uživo i da vidite da svi danas igraju košarku."

Nikola Jović se vratio u tim, Dejan Davidovac nije igrao. "Dejan je još u procesu terapija, trenirao je, na njega nismo mogli da računamo, nije fit. Imamo meč protiv Grčke da vidimo situaciju. On nam je neophodan, njegovo ogromno iskustvo, pozicija, polivalentan je igrač, pripada toj generaciji. Vidjećemo, ali mora da bude zdrav, preveliki su nam rizici da radimo nešto što se zove, kako se to kaže, da idemo na sreću i tako dalje. Vidjećemo. Imamo još nekoliko dana da tu vidimo kako je Davidovac. Dobro je radio, zna koncept, trenera, ekipu, neophodan je i mora da bude zdrav."

Uslijedilo je pitanje o Amerikancima i prvom meču u grupnoj fazi. "Šta je pitanje, ne znam? Ne očekujem ništa od meča sa Amerikom. Ovo je izuzetna situacija za nas. Ne razmišljam uopšte o protivnica. Imam respekt, pripremamo se za to kada dođe vrijeme. U ovom momentu, ako me to pitaš, stvarno ne razmišljam o Amerikancima. Samo da vidim kako pojedinačno i timski možemo da porastemo za ovih nekoliko dana. Pratili ste, gledali ste, nije mnogo igrača treniralo, igralo. Stvarno se ne bavim Amerikom, njima se ne bavim uopšte. Bavim se individualno, da svi zajedno pomognemo, ja sa svoje, medicinski staf sa svoje. Da vratimo igrače u optimalnu fizičku spremu, da igramo turnir. Vremena je malo, ali ga ima do tog meča. Ne razmišljam o tome, oni me ne zanimaju. Što se plasmana tiče, teško je očekivati da možemo da budemo prvi u grupi, jer su Amerikanci favoriti u svakom smislu. Moramo da gledamo da dobijemo one mečeve gdje smo mi favoriti."

Osvrnuo se na meč Južnog Sudana i Amerikanaca koji se umalo završio šokantnim porazom tima Stiva Kera.

"Vidjeli ste kako je Južni Sudan odigrao meč. Mislite da je slučajno? Nije. Većina igrača rođena je u Americi, igrači vrhunske klase. Znam da mi ne vjerujete, ali šta da vam radim. Znam šta pričaju ovi po kafićima, da Pešić traži izgovore po kafićima. Ne tražim, govorim ono što vidim. Ne kažem vam sve, jer nemam obavezu. Ono što govorim je istina. Ekipe koje nas očekuju... Moramo da budemo jaki u odbrani, u skoku, da bismo uzeli sudbinu u svoje ruke. Drugo mjesto je važno, još je važnije da budeš najbolji drugi od svih drugoplasiranih, jer onda izbjegavaš prvog iz grupe A i B. Tako da, prvo je važno da se kvalifikujemo. Trećeplasirani idu isto, treba i to znati, da idu dva trećeplasirana. Nisam oprezan niti pesimističan. Vjerujem svojoj ekipi više nego što mislite. Koga je zmija dva puta ujedala i guštera se plaši. Ja se ne plašim, već sam trener, moram da gledam realno na situaciju. Ne da budem veseo, da skačem, ljubim i dižem tri prsta niti da budem razočaran ako ne ide. Da bih pomogao timu, mora da se zna realna situacija, odatle se kreće i onda se diže samopouzdanje, motivacija, da znamo gdje smo. To je to."

Da li će da mijenja pristup za Grčku? "Sve planiramo, sve je moguće. Vidjećemo. Ne mogu to da podijelim sa vama, ne zato što su tajne, nego radimo na uigravanju, to je definitivno. Tražimo da vidimo koliko minuta može Jović da dobije i koliko može, jedno je trening, drugo je utakmica poslije dužeg vremena, poslije šest nedjelja. Nije to Jokić, to je Jović. Jokić može iskustvom da nadoknadi neki nedostatak, Jović je mlad, lopta ga povuče, odjednom bi sve da završi."

Još jednom je spomenuo oporavljenog Nikolu Jovića, pa se okrenuo drugim igračima.

"Talentovan je Jović, treba nam takav igrač, raduje me Petrušev, raduje me Vasa koji je odigrao korektno i on dugo nije igrao. Znam da ponekad Vasa zna malo da zadrži više loptu, ali to je on, njegova igra. Moramo da se navikavamo i na što ja kažem da znamo da sakrijemo slabosti i istaknemo prednosti, ima tu i nekih prednosti, zadržati loptu protiv agresivnije odbrane. Ako imaš takve igrače poput Bogdana i Jokića, to nije loše ponekad i u pravo vrijeme navući odbranu, da vas sad ne peglam i ne davim sa detaljima. Micić je bio korektan. Ostali su tu, Gudura može bolje, Aleksa je na visokom nivou, Marinković je odigrao svoju rolu, Dobrić takođe. Sve je to bilo dobro, ali mora u odbrani da bude bolje, da budemo kompetitivni. To podrazumijeva da uživaš i u napadu i odbrani, da tvoj igrač ne da koš, ne samo borba, borba, nego da budeš srećan što nije dao koš. Ta kompetitivnost, da si srećan kad tvoj igrač ne da koš, da znate da ste sve uradili i da nije primljen koš. Tako se raste, diže indivdidualna odgovornost i samopouzdanje."

Za kraj je pričao o tome koliko je vjera u sebe bitan faktor. "Niko se nije rodio sa samopouzdanjem, to se trenira, mi kada govorimo u košarci o samopouzdanju, govorimo o napadu, a treba da se govori o odbrani, da imaš samopouzdanje da si srećan u odbrani. Ako hoćeš medalju gdje je 10 ekipa kandidat za medalju. Ovo vidite, gledali ste Južni Sudan. Ako se mi palimo protiv Amerikanaca... U plej-ofu nekog u seriji na tri pobjede, teško. U jednoj utakmici je moguće, ali važi i obrnuto i Južni Sudan protiv nas ili favorita ili Portoriko, koji ima ekipu, da se ne zezamo. Kući igraju mnogo bolje, ali Portoriko je ekipa sa plejmejkerom koji je donio pobjedu. Vidjeli ste i Karlika Džounsa kako igra, fantastičan je. Svaka ekipa ako ima dobrog pleja i centra, to su noseći igrači. Ako su oni noseći, to je ozbiljan tim. Sve pozicije su važne, ostalo se nađe, malo četvorka bolja ili gora i poenter, ako imaš jedinicu i peticu sve možeš da sakriješ. Mi to imamo, ali imaju i naši protivnici", zaključio je Pešić.

Srbija će sljedeći meč u sklopu priprema igrati u ponedjeljak od 20 protiv Grčke u Beogradskoj areni, a u Lil na Olimpijske igre ići će u srijedu rano ujutru.