Selektor Srbije bio je upitan ko će ići na Olimpijske igre u Lil i Pariz. Evo šta je odgovorio na dan i po do puta u Francusku!

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Svetislav Pešić nije htio da otkrije konačan spisak od igrača za Olimpijske igre! Nakon pobjede protiv Grčke, a manje od 36 sati prije leta u Lil u srijedu ujutru, selektor je ostao "zakopčan" kada je bio upitan za najvažnije pitanje - ko će putovati na igre?

"Ne znamo, znam vidim da se vi bavite već dva mjeseca ko je povrijeđen, da li će igrati, neće. To je lijepo što se brinete, ali sješćemo večeras sa Tarlaćem, našim sportskim direktorom, medicinskim stafom, Draganom Radovanovićem i Milanom i onda ćemo donijeti odluku. Svi momci su dali sve, to je ta ekipa. Naravno da ne može da se razvija tim bez pomoći igrača koji nisu imali minutažu. Ova ekipa ima kontinuitet. Nije to laka odluka. Ali, za mene je svaki igrač važan. Ekipa je najvažnija, donijećemo sutra definitivnu odluku oko svega toga. Ima vremena, niko nas ne požuruje", kazao je Pešić.

Da li je Dejan Davidovac spreman? Zagrijavao se za meč protiv Grčke.

"Ne znamo, trenirao je, napravljen je medicinski skrin. Ništa se nije pogoršalo poslije treninga koje je imao, čak se i jedan dio mišića zatvorio, nemam problema sa te strane. Ne znam. Moraćemo još dobro da razmislimo. Naravno da je važan, važan je i on, nije dovoljno spreman. Obavićemo razgovor sa njim i sa medicinskim stafom, onda ćemo donijeti odluku."

Vidi opis "Ne znam spisak, vi se bavite time"! Otkucavaju posljednji sati do Pešićevih 12 imena za Olimpijske igre Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

U ovom trenutku, dres Srbije na pripremama za Olimpijske igre nosi ovih 16 igrača