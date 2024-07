Možda nije trebalo, ali bila je dobra lova! Pešić se opustio pred kamerama: Aleksa to kaže, ja se ne sjećam

Svetislav Pešić odgovarao je na pitanja medija poslije pobjede protiv Grčke.

Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Srbija je prošla generalnu probu na najbolji mogući način, pobijedila je Grčku u beogradskoj Areni (94:72). Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović diktirali su ritam igre, Filip Petrušev, Aleksa Avramović, Marko Gudurić i ostatak tima su sve to pratili i na najljepši način je publika u srpskoj prestonici pozdravila "orlove" koji idu u Lil.

Poslije utakmice selektor Svetislav Pešić pričao je o spisku, najviše o povredi Dejana Davidovca, ali i o samoj igri i drugim temama.

"Najvažnije je za ove utakmice to što smo uzeli, to je kontinuitet, podizali smo ritam igre od početka do kraja što se ponekada ne vidi po rezultatu. Ovo je ritam koji je bio dobar i na kraju taj rezultat, jer smo dobili sve četvrtine. Podigli smo ritam odbrane u 'pik en rolu' sa Milutinovim. Naravno i Vasa i Avramović, njega znamo, odmarali smo ga. Micić nam je važan da digne svoju fizičku spremu, dobro se 'pocijepao' i naravno Gudurić i Marinković koji su držali", počeo je Pešić.

Nastavio je da priča o defanzivi.

"Odbrana ne počinje od centra nego od bekova, prije svega od odbrane protiv plejmejkera ili igrača koji organizuju napad protivnika. Svi koji ste bili protiv Japana mogli ste da vidite razliku u pristupu u odbrani, to bi bilo to sada, tako moramo da igramo. Poslije toga dolazi naš talenat, individualni kvalitet koji nije sporan, ali ne može da dođe bez dobre baze u odbrani, vidjeli ste da smo imali 30 asistencija što je onako, bez obzira na protivnika, oni su se isto borili. Znamo da Grci imaju mnogo evroligaških igrača. Vidjeli ste kako je Aleksa odigrao pametno, izvanredno, postao pravi plej, sa osam asistencija, kaže mi da mu je to najviše u karijeri. On to kaže, ja se ne sjećam. Radujemo se kada odigra onako, ali većina igrača je dala. Pričam o defanzivi koja je važna. Da bi došlo do izražaja sve to, taj nesporan talenat u napadu. Naš cilj je uvijek 44-45 odsto za tri, dali smo 12 trojki, Bogdan je dao sve trice koje je uzeo. To nas raduje. Treba nam šut, a taj šut dolazi kao produkt dobre odbrane, tenzije u odbrani i to je bilo dobro i eto, šta više da vam kažem."

Kojim segmentima igre je Pešić najzadovoljniji?

"Osnovno, što bih htio da nacrtam, jeste naše fizičko stanje. To nije na najoptimalnijem nivou. Znate kako, svi imaju svoje probleme, a ja kažem da nema problema, već samo rješenja. To je jedino gdje smo mi. Velika je razlika pripremiti reprezentaciju pred Mundobasket i sada. Zašto? Tada su svi igrači imali period gdje su mogli da naprave kratak odmor od košarke i mentalno i fizički. Ovdje, pošto je mjesec dana ranije u odnosu na Svjetsko prvenstvo, sada je mjesec dana ranije krenulo. Nema vremena za odmor i regeneraciju, došli su sa povredama koje nisu zaliječili. Morali smo da radimo to u procesu treninga, da improvizujemo, da se posvetimo igračima, praktično niko nije bio bez neke povrede koju je vukao tokom cijele sezone, da ne kažem taj mentalni umor."

Spomenuo je i pripremne mečeve u Abu Dabiju gdje je ekipa doživjela poraze od Australije i Amerike.

"Možda nije trebalo da idemo u Abu Dabi, jer je naporan put, iako smo imali fantastičnu organizaciju i čarter let i hotel visoke kategorije, sve, sve, ali druga klima, sve je drugačije. Izgledali smo dosta umorno. Šta da radimo, bile su nam potrebne te utakmice. Mogu da vam kažem da se zaradila i dobra lova i jedno i drugo i morali smo da prihvatimo. Protivnika nije bilo. Sportski aspekt je uvijek najvažniji, vidjeli ste da nema protivnika, svi su igrali kvalifikacije. Napredovali smo u raznim aspektima, vidjeli ste protiv Japana da smo imali dobar drugi pas, ekstra pas. Tu malo to smo se poboljšali u napadu."

Nije bio saglasan sa konstatacijom da je utakmica sa Grčkom bila najbolja.

"Teško je da se to kaže da je najbolja, bilo je dobrih momenata protiv Australije i Amerike u prvom poluvremenu, pa smo pali. Nismo imali dovoljno snage. Individualno kvalitet Amerikanaca je dominantan, ne treba to potcjenjivati. Igrali smo fantastičan meč sa Francuzima na tom visokom nivou, prva zvanična utakmica poslije dva meča sa Holandijom. To je neki taj nivo. Siguran sam i nadam se da ćemo tamo. Smještaj je dobar, bar prema informacijama u Lilu, standard će da bude dobar. Imaćemo mogućnost da se odmorimo, znamo termine treninga, znamo šta nas čeka, nadam se da neće biti iznenađenja u ulazu u Olimpijsko selo uvijek je tu, akreditacija i ovo i ono dok se završi. Imamo vremena da se naspavamo i da se regenerišemo i da nastavimo da radimo na detaljima koji su važni. Trebalo bi ranije da ulazimo u akcije pet na pet, ranije da bude ulaz u akciju, precizniji ulaz da bude. Što je precizniji početak napada, povećava se procenat šuta u fazi egzekucije napada. Trebalo bi malo da budemo bolji i da budemo konkretniji i precizniji. Onda možemo da podignemo i samopoudzdanje u tome. Gledaćemo, analiziraćemo utakmice do sada. Možda i još detalja", zaključio je Pešić.

(MONDO - N. S.)