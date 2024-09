"Ako bih se vratio iz NBA, opcija je Partizan!" NBA as zatalasao maštu grobara

Davis Bertans želi u Partizan, ali teško da će se to desiti ove sezone.

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

On je rekao da hoće da se vrati u Partizan, ostao je bez ugovora u NBA na kraju ove sezone, nadali su se grobari da je upravo on najavljeno iznenađenje na "Crno-bijeloj simfonijI", ali to se nije desilo. Sada su informacije takve da je Davis Bertans trenutno sa Golden Stejtom, da trenira i da će proći pripreme sa ekipom višestrukih NBA šampiona.

Prema navodima stranih medija Real Madrid i Partizan su se raspitivali o njegovom povratku u Evropu, ali Bertans za sada želi da ostane u NBA ligi. Ima 31 godinu i nakon početaka u Letoniji igrao je za Olimpiju iz Ljubljane, pa za Partizan od 2012. do 2014. Poslije dvije godine u Baskoniji prešao je u NBA gdje je do sada nastupao za San Antonio, Vašington, Dalas, Oklahomiu i Šarlot. Prošle sezone je promijenio dva tima i odigrao je tek 43 utakmice prošle godine u maloj minutaži.

"Ako bih se vratio u Evropu, moja prva opcija bi bio Partizan. Taj klub mi je na umu i u srcu. Bio bi san završiti u prepunoj Areni u Beogradu. Ali, vidjećemo šta budućnost nosi i koliko ću još godina biti u NBA. Redovno gledam Partizanove utakmice i nisam zadovoljan kako je prošao plej-of Evrolige. Gledao sam čitavu seriju protiv Reala. Mislim da nije pošteno što je za najvažnije utakmice Partizan bio više kažnjen. Nije Partizan bio kriv što je izbila tuča. To je bilo teško gledati. Osim Partizana baš i ne pratim Evroligu. Igrao sam i za Baskoniju, ali nemam vremena. Partizan je moj prvi veliki tim i on mi je u srcu. Želim sve najbolje Baskoniji, ali vrijeme mi je ograničeno, tako da ga koristim da gledam Partizan", rekao je Bertans jednom prilikom.

Da li će se to nekada desiti ostaje da se vidi, ali djeluje da će naredne sezone biti dio nekog tima u NBA. Što se Partizana tiče za sada nema planova da se dovode dodatna pojačanja, bar je tako rekao Željko Obradović na prvom treningu ove sezone. "To je to u ovom trenutku. Vidio sam sinoć 15 igrača, plus Karlik Džouns koji je danas stigao i tu je, sa ekipom. On neće danas raditi trening, trebalo bi da radi ljekarske preglede, moramo da vodimo računa da su svi zdravo i dobro da bi mogli da uđu u proces treninga", objasnio je Obradović.