Zvaće me Luka, ne smijem da izgubim od Zvezde! Intervju - slavio je titule s Kobijem, a sada je u Partizanu

Sterling Braun je od malih nogu bio u šampionskom okruženju i zato kaže da je Partizan idealan klub za njega. Za MONDO je pričao o Kobiju Brajantu, Luki Dončiću, Bobanu Marjanoviću i Crvenoj zvezdi, a naravno i o Grobarima!

"Svi mogu da imaju lošu sezonu, ali sebe smatram za pobjednika zbog načina na koji prilazim igri i načina na koji igram. Volim košarku i strastven sam, a to je suština Partizana. Biće ludo! Ja sam borac, a ovo je klub za takve - ovo je idealan spoj!", rekao je Sterling Braun u razgovoru za MONDO!

Brat mu je bio NBA šampion, a Sterling je igrao sa dvostrukim MVP-em NBA lige. Kao mali gledao je Kobija Brajanta i družio se sa njim, kao igrač bio je defanzivac koji pomaže Luki Dončiću i Janisu Adetokumbu. Sada je došao u Beograd, da sa Partizanom pojuri titule, a kod nekoga drugog je već odradio "ruki" staž u Evroligi. Poslije sezone u Albi, stigao je među crno-bijele, a kada je vidio "Crno-bijelu simfoniju", rekao nam je nešto što već svi znamo.

"Ne, čovječe, ništa slično ne postoji u Americi. To je bio nekošarkaški događaj, a navijači su došli i podržali nas. Mogli smo da vidimo ljubav, podršku, energiju i strast, sve što oni imaju i pružaju klubu i novim momcima. Bio je to samo djelić onoga što nas očekuje tokom sezone i oduševljen sam!"

ZVAĆE LUKA I BOBAN, ČIM DOĐE DERBI!

Tokom karijere je imao prilike da igra sa košarkašima sa ovih prostora, ali je nabasao na - Zvezdaše! Luka Dončić i Boban Marjanović se još nisu čuli sa njim, ali on zna tačno kada će krenuti poruke i pozivi.

"Nismo se još čuli, ali to će da se desi, sigurno će se desiti čim dođu derbiji. Boban je moj čovjek, Luka je moj drugar, biće tu onog odnosa ljubavi i mržnje. Zato nećemo da izgubimo, moramo da pobijedimo", jasan je Braun.

Imao je prilike ipak da priča sa njima ranije o evropskoj košarci i bilo mu je jasno da će ako dođe na drugi kontinent morati da se prilagodi drugačijem stilu igre i prije svega drugačijoj atmosferi. To je odradio u Njemačkoj prošle sezone.

"Pričao sam sa Bobanom o tome jer smo jedno vrijeme trenirali zajedno, kao što sam vidio sigurno je drugačija atmosfera i znao sam da ću morati da se prilagodim. Prošla godina mi je mnogo pomogla da se aklimatizujem na Evropu. Prošla sezona je bila dobra, a dosta puta ću reći da će ova sezona biti uzbudljiva."

ŠENON I KOBI KAO NOKAT I MESO

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Nije se mnogo pričalo o tome da, kao i Dvejn Vašington, i Sterling Braun ima NBA porodicu! Njegov brat Šenon izabran je kao 25. pik drafta 2006. godine i potrajao je u NBA ligi osam sezona. Igrao je za Klivlend, Čikago, Finiks, San Atnonio, Njujork i Majami, ali ga mi naravno najviše pamtimo iz šampionskih timova LA Lejkersa 2009. i 2010. godine.

"Vjerovatno će doći da pogleda neki meč. On i dalje ima svoj život i obaveze kući. Dolazak preko okeana nije lak, nije to kratak put kao da igram u Americi. Probaću da ga dovedem na meč, nadam se da će doći da nas podrži", obećao je Braun u intervjuu za MONDO.

Zapravo su Šenon Braun i Kobi Brajant bili jako bliski, a mali Sterling je imao priliku da uživo gleda šampionske pohode svog brata. Bio je na finalima, pobjedničkim paradama i to ga je izgradilo kao ličnost. Od tada je znao da želi da bude pobjednik!

"Da, definitivno mi je pomoglo! Oni su bili baš bliski, kao nokat i meso. Imao je mnogo priča o njemu, Kobi je bio njegov prijatelj. Bilo je to dobro vrijeme za njega, a ja sam sve to mogao da gledam. Kad je on draftovan imao sam šest godina i mnogo toga se sjećam i dalje. Bio sam na posljednjim utakmicama kod osvajanja obje titule i bio sam na obje pobedničke parade. Bilo je sjajno što sam od malih nogu gledao tako nešto, što sam imao takvo iskustvo, to kao motivaciju", istakao je on.

Sigurno je to što je mogao da se druži sa Kobijem pomoglo i da bude najkul klinac u društvu.

"Da, sigurno! Nije mnogo klinaca mojih godina imalo takvo iskustvo u detinjstvu. Iskoristio sam to u svoju korist i da podijelim sa drugima svoje iskustvo. Ja sam bio u okruženju sjajnih košarkaša, u okruženju pobjedničkog mentaliteta i kulture, u okruženju velikana!"

PORUKA? PORUKA JE...

"Moja poruka navijačima Partizana je da ću dati sve od sebe. Pokazaću intenzitet u odbrani, prvo i osnovno. Planiram da učestvujem u pobjedničkim akcijama, to volim da radim i to radim cijelu karijeru. Svi mogu da imaju lošu sezonu, ali sebe smatram za pobjednika zbog načina na koji prilazim igri i načina na koji igram. Volim košarku i strastven sam, a to je suština Partizana. Biće ludo! Ja sam borac, a ovo je klub za takve - ovo je idealan spoj!", završio je Sterling Braun svoju priču za MONDO. Dijele li navijači Partizana ovakvo osjećanje iščekivanja nove sezone sa njim? Reklo bi se - itekako!