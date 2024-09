Nikola Jokić na danu medija u Denveru: Igrajte za reprezentaciju, ja sam uživao da igram za Srbiju!

Nikola Jokić je na "medija deju" Denvera pričao i o Olimpijskim igrama u Parizu.

Nikola Jokić morao je da se vrati u Denver i da krene sa pripremama za novu sezonu. Tamo ga je dočekao Rasel Vestbruk, ali i novinari. Morao je da ispoštuje i njih na "medija deju" Nagetsa i da odgovara na njihova pitanja. Kao i obično, nije mu se to pretjerano dopalo, pošto ne voli tu vrstu pažnje. Međutim, kada si trostruki MVP i najbolji košarkaš na planeti, moraš i to da poštuješ.

Čim je sjeo pred kamere prvo je standardno napravio mali problem sa mikrofonom, pa je počeo da priča. Počelo je sve konstatacijom da je ovo 10. dan za medije za njega u Denveru. "Ništa se nije promijenilo, nemam pojma zašto ovo radimo svake godine, sve je isto. Naravno, bio sam mlađi kada je bio prvi, sve mi je bilo novo, sada sam tu, nemam toliko stresa ni nervoze", počeo je Jokić.

Progovorio je o igranju za Srbiju na Olimpijskim igrama. "Nije mi ništa oduzelo, uživao sam da igram za Srbiju, da predstavljam Srbiju, rodni grad, familiju, da igram sa prijateljima. Svako ko ima priliku da to radi, treba to da uradi, drugačije je takmičenje, kako god želite to da zovete. Svaka utakmica je važna, svaki poraz može da vas pošalje kući. Interesantno je za igrače i savjetujem im da to urade."

Potom se javio jedan od novinara koji je bio u Parizu i spremio je pitanje o tome zašto je ignorisao medije tamo. "Da, mnogo smo pričali tamo", nasmijao se Nikola.

Zatim je upitan "da li je osjećao odgovornost da priča sa novinarima na Olimpijadi". Uslijedio je kratak odgovor. "Tamo? Ne. Nisam osjetio tu odgovornost."

Na konferenciju je došao sa novim imidžom i bradom. "Treba mi više komplimenata, nastavite da me hvalite. To se promijenilo u odnosu na prošlu sezonu. Vjerovatno ću uskoro morati da je obrijem."

BRONZA ZA SRBIJU I NBA TITULA

Kako bi uporedio NBA titulu i bronzu za Srbiju sa Olimpijskih igara? "Slično je i različito, kada osvojite nešto prvi put za Denver. Kada igraš za reprezentaciju, to je unikatno, igraš sa prijateljima sa kojima si odrastao i protiv kojih si igrao kao klinac, sada igrate zajedno protiv drugih reprezentacija. Ima sličnosti i razlika."

Dobio je još jedno pitanje o mečevima sa OI i duelima sa Australijom i Amerikom. "Imali smo najveći preokret u istoriji Olimpijskih igara protiv Australije, odličan meč sa Amerikom, sjajnu proslavu smo imali takođe. Odnosi sa prijateljima, to ću da pamtim zauvijek."

Pošto je nekoliko puta ponovio da mu je sve isto, medije je zanimalo i zašto je to tako. "Interesantno je, zato što je isto. Pokušavaš da budeš bolji, svih 30 timova želi da bude bolje, neki uspiju, neki ne. Samo zato što se ne smijem, ne znači da nisam uzbuđen, jesam, stvarno sam uzbuđen, samo to ne pokazujem."

Za razliku od nekih prethodnih konferencija na ovoj je većiinu vremena bio ozbiljan, pa je uslijedilo i pitanje da li je sada ozbiljniji. "Da, zašto tako ozbiljno? Ne znam. Nisam siguran da sam ozbiljniji, možda jesam jer sam malo stariji, blizu sam 30. godine."

Ispričao je i šta ga motiviše. "Ne bih rekao motivacija, već da ne postoji žal, da poštuješ dobar tim u kom si, stvari mogu brzo da se promijene. Poštuj to, uživaj u kolektivu i svemu što gradite, da rastemo zajedno ako je moguće, to je moja motivacija."

O VESTBRUKU I MAREJU

Sada će biti na istoj strani sa Raselom Vestbrukom i to ga posebno raduje. "Nismo imali dobar odnos na terenu, svađali smo se često, raspravljali kada smo igrali jedan protiv drugog. Znam ko je van terena i kakav je, sjajan saigrač, lider, treba ga slušati, sjajan je igrač i siguran sam da će nam donijeti dosta dobrih stvari."

Džamal Marej dobio je novi višegodišnji ugovor od preko 200 miliona dolara. "Igrao sam sa njim dugo, on je moj partner u zločinu, dugo smo igrali, pobjeđivali, gubili, srećan sam što je ostao. Nadam se da ćemo ispisati nove stranice istorije zajedno."

Nije htio da upoređuje sezone. "Ne razmišljam o tome što se desilo prije četiri ili pet mjeseci. Prošlo je, izgubili smo sedmu utakmicu od Minesote, zato je košarka sjajan sport, može sve da se promijeni brzo. Možemo li nešto da promijenimo? Da, možemo, ali neću da razmišljam o tome poslije pet mjeseci", zaključio je Jokić.

