Ništa od reformi Evrolige: Da zabranite da se troši novac? Jako teško!

Điđi Datome ne vjeruje da će Evroliga uspjeti da ostvari reforme koje je najavila.

Izvor: MN PRESS

Mnogo se priča o mogućim promjenama u Evroligi, a jedna od njih je i "seleri kep". Evroliga će unaprijediti svoju strategiju finansijskog fer-pleja, a sada se o tome oglasio i Luiđi Điđi Datome. Trofejni italijanski reprezentativac sa iskustvom igranja u NBA ligi sada ima funkciju u sindikatu evoligaških igrača.

Na pitanje šta misli o eventualnom smanjivanju budžeta u Evroligi i određivanju maksimalne svote novca koju neka ekipa može da potroši on je kratko istakao da se ne slaže do kraja sa tim. "Ja razumijem potrebu da se bude održiv, ali djeluje jako teško da se vlasnicima zabrani da troše novac", rekao je Datome.

U domovini je Datome igrao prvo za Montepaski iz Sijene, a zatim za Skafati i Virtus, prije odlaska u NBA. Sada ističe da je italijanska liga na najvišm nivou i da napreduje.

"Medicinski, tehnički i finansijski liga raste i na najvećem je nivou. Jedini problem su hale, a to je jako star problem i to ne samo u košarci. To je problem italijanskog sporta i ove države", smatra Datome.

Olimpija iz Milana je prethodnih sezona mnogo ulagala, ali rezultati nisu bili na nivou. Nije pomogao ni Nikola Mirotić koji je stigao u Datomeovoj posljednjoj sezoni, ali sada su stigli Nenad Dimitrijević, Leandro Bolmaro, veteran Fabijan Kozer, centar Džoš Nibo i bivši košarkaš Partizana Zek Ledej.

"Olimpija je krenula u novu fazu sa mnogo novih igrača za koje je Evroliga razlog što su došli u Milano. Logično je da krene novi ciklus, ali ne treba zaboraviti ni na Mirotića i Šildsa", poručio je on.