"Ne smije tako, inače će poslije morati da se gasi požar!" Nebojša Čović se oglasio o porazu od Dubaija i ABA ligi

Predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović pričao je o brojnim košarkaškim temama gostujući u "Beogradskoj hronici".

Predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović je gostujući na "RTS" u "Beogradskoj hronici" pričao o svojoj kandidaturi za predsjednika Košarkaškog saveza Srbije, ali i o planovima crveno-bijelih za ovu sezonu. Ponovio je da je plan jasan - iskorak u Evroligi i odbrana sva tri trofeja.

"Na našoj skupštini je bilo pokišaj manipulacije da se ciljevi okrenu. Nama je prioritet da odbranimo sva tri torfeja a da u Evroligi napravimo iskorak u Top 10. Mislim da imamo dobar tim, a predstoji nam sezona sa skoro 95 utakmica", rekao je na početku Nebojša Čović.

Nije dobro krenula sezona crveno-bijelih, izgubili su prvi meč u ABA ligi od Dubaija na gostovanju, ali to nije previše uzbudilo prvog čovjeka crveno-bijelih. On je istakao da tim tek treba da se ugra i da pokaže pravo lice u nastavku sezone.

"Da vam kažem, ima više faktora. Ja se uopšte ne uzbuđujem zbog toga. Naravno, volio bih da smo pobijedili. Dubai nije prijatno gostovanje. Prvo imate putovanje pet i po sati, ali Crvena zvezda nije klub koiji će zbog jednog poraza ili pobjede da pravi ko zna šta. Bilo je više faktora, ekipa još treba da legne, treba da se uigra. Nismo imali nekoliko igrača, tu se vidjelo šta nam fali i šta treba da radimo još. Trofeji se skupljaju u maju i junu. Važno je da navijaće ne uspalite sa nerealnim obećanjima jer vam poslije treba aparat za gašenje požara", rekao je Ćović.

Tema je bila i licenca za učešće u Evroligi, a osim novca jako bitan faktor je i lobiranje.

"U vjelikoj mjeri zavisi od novca. a drugi faktor je lobiranje. U svakom slučaju Crvena zvezda je već deset godina učesnik Evrolige, stalo nam je da imamo licencu, ali i Evroiligu čeka reaorganizacija. Pojavio se jedan arapski fond koji zajedno sa američkom firmom želi da kupi udio u Evroligi, sa druge strane pojavila se jedna grčka firma. Vidjećemo kako će to ići, ali mislim da imamo dobre predispozicijie za to. Mislim da malo ko može da dostigne bilo koji od dva beogradska kluba", dodao je predsjednik KK Crvena zvezda.

U posljednje vrijeme se mnogo pominje i eventualno istupanje iz ABA lige kada su srpski klubovi u pitanju i koncentracija isključivo na jaku domaću ligu. A da li je to realno?

"Mislim da je moguće, mislim da smo ušli u vrijeme u kome je to potrebno jer regionalna liga ima puno neizvjesnosti. Mi smo prvaci regionalne lige, a da bismo igrali Evroligu morali smo da platimo. Ne vidim elemente razvoja ABA. Neki od saveza nisu baš raspoloženi za regionalnu ligu, nju u velikoj mjeri finansira Srbija. Nisam pristalica ishitrenih odluka i rješenja. Mislim da Srbija treba da misli o svojoj ligi i o razvojnoj ligi. Imate jako težak period prelaska iz juniora u seniore. Košarka se jako brzo mijenja i to treba pratiti. Ono što je izvjesno problem jer kako idemo u evropska takmičenja. To je bitno za nas, tako da vrijeme ispred nas ima projekte, strategiju..."

A koliko znači to što Srbija ima dva tima u Evroligi?

"Znači dosta dva tima u Evroligi. I za Beograd i za srpsku košarku, na kraju mi smo sa posljednjim rezultatima u košarci pokazali da je najveći brend košarka, uz uvažavanje vaterpola. Naravno i Novak Đoković, ali košarka je u kontinuitetu. Naravno otkako je Srbija samostalna imamo četiri srebra i bronzu, za tako malu zemlju... To jako puno znači, obezbjeđuje i gradu i državi puno dobitnih varijanti."

Kao što je više puta ponovljeno, budžet kluba za ovu sezonu je javan.

"Budžet Zvezde će biti oko 22 miliona evra. Prvi tim sa stručnim štabom je oko 15 miliona evra. Država nam pomaže oko 33 do 35-36 odsto. Jedno je direktna pomoć države, a drugo je sponzorski ugovor državnog preduzeća. To je već posao. Naravno vrlo smo zahvalni državi i zadovoljni smo. Mi dobar dio budžeta obezbjeđujemo samostalno, ali 100 odsto da obezbijedite jako je teško, nije košarka fudbal. Nije uopšte komercijalna", upozorio je Čović.

Prodaja sezonskih ulaznica je pri kraju.

"Sa jučerašnjim danom smo na 10.600 sezonskih karata, sa prihodom oko 3.750.000 evra. Kod KKZC trudićemo se da odemo na 11.000 karata. Mi planiramo da imamo za dnevne ulaznice slobodno 7-8 hiljada. Znate Zvezda ima 14 klubova u međunarodnim takmičenjima i treba voditi računa da Zvezdaš treba da ima pare da pokrije određeni broj sprotova. Mi smo jako transparentan klub. Uvijek smo imali podršku, mi imamo najbolje navijače, ali naši navijači treba da pokriju fudbal, košarku, ženski rukomet, ostale sportove. S tim što mi imamo specifičnost da naši navijači ne podržavaju ABA ligu. ABA liga je svojim ponašanjem doprinijela", završio je Čović.