Nebojša Čović sve bliži fotelji predsjednika KSS

Prvi čovjek Crvene zvede Nebojša Čović predao je kandidaturu za predsjednika Košarkaškog saveza Srbije i najvjerovatnije će biti izabran na tu funkciju.

Košarkaški savez Srbije (KSS) ostao je nedavno bez predsjednika jer je Predragu Daniloviću istekao mandat, a umjesto njega će na funkciji najvjerovatnije stupiti Nebojša Čović.

Prvi čovjek Crvene zvezde zvanično je predao kandidaturu za predsjednika KSS i dobio je podršku velike većine članova Skupštine. Nezvanično, Čovića je podržalo 30 od 33 delegata Skupštine, pa bi tako od 1. oktobra treba da bude zvanično izabran za novog predsjednika na skupštini KSS. Za sada nema informacija o eventualnom protivkandidatu.

Prethodno je Čović od 1995. do 1997. godine bio na čelu Košarkaškog saveza Jugoslavije, kada je srpska reprezentacija postala šampion Evrope u Atini.

Novi predsjednik Saveza će imenovati takođe i četiri potpredsjednika: za žensku košarku, za mušku košarku, za takmičenja i za marketing i finansije. Jedan od prioriteta svakako će biti pitanje selektora muške A reprezentacije, pošto je to mjesto upražnjeno. Nedavno je selektoru Svetislavu Pešiću istekao mandat, a velike su šanse da od sa novim ugovorom nastavi na toj funkciji što su podržali i igrači, između ostalog i kapiten Bogdan Bogdanović.

Šta je Čović rekao o nasljedniku Danilovića?

Podsjetimo, prije samo nekoliko dana tokom obraćanja medijima, Čović se dotakao i situacije u KSS: "Ja sam čuo da je Zečević pobijedio, a Drčelić je u toj igri (smijeh). Ne znam šta bih vam rekao, ako se bude nešto desilo, bićete obavješteni. A vidim da su favoriti neki drugi... To je jako težak posao, pogotovo u ovim vremenima. Medalje ne smiju da pokriju stanje u našoj košarci, svaka čast, ali mora da postoji struktura, planovi... Ulazimo u novi olimpijski ciklus. Koji je mnogo važan, u novembru imamo “prozor”, a 21. mislim da se igra derbi. Hoće li igrači igrati? Kariju Pešiću ističe ugovor 30. septembra, puno je problema koji moraju da se rješavaju. Nije daleko ni 24. ni 26, ni prvi oktobar. Vidjećemo", poručio je Čović.

"Najveći brend koji Srbija ima je košarka. U svim oblastima. Da li će to stanje biti i dalje? Zavisi kako se bude radilo. Kada pogledate, od našeg osamostaljenja kao države Srbije… Vidjeli ste to i u Manili i na Olimpijskim igrama. Zato je važno kada bi Pešić mogao da stane i ja mislim da bi trebalo da ostane. To je moj drugarski komentar, javni", kaže Čović.

