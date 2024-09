Pešić ima obavezu da ostane selektor Srbije! Čović progovorio o preuzimanju KSS

Nebojša Čović pričao je i o poziciji selektora Srbije i ostanku Svetislava Pešića.

Nebojša Čović je blizu da postane predsjednik košarkaškog saveza Srbije. Potvrdio je da ga je na izbornoj Skupštini podržalo 30 delegata od ukupno 33 i očekuje se da će 1. oktobra i zvanično da bude postavljen na čelo krovne srpske organizacije.

"Razumite me, ne mogu da pričam o toj temi sada. Tek poslije 1. oktobra, Bože zdravlja, pričaćemo", rekao je Čović u emisiji "Beogradska hronika" na RTS.

Uslijedilo je pitanje o poziciji selektora i da li će se Svetislav Pešić predomisliti ako Čović postane predsjednik. "To jeste jedan od prvih prioriteta i mislim da Pešić ima obavezu da to uradi bez obzira na sve. Mi svi dugujemo košarci, a naročito oni koji su dosta dugo tu, kao ja 50 i kusur godina. Za nas je kad je Crvena zvezda u pitanju srpska košarka na prvom mjestu."

Upitan je i ko će voditi Zvezdu ako on postane predsjednik KSS, mada je jasno da će ta uloga pripasti Željku Drčeliću.

"Vidjećemo, čekajte da se neke stvari dogode, ako se dogode. Zvezda ima i kadrove i ljude, ali ćemo pratiti kako to rade. Znate mnogi pomisle kako je to lako i zaigraju se. Mi hoćemo da ono što smo stvorili to i zadržimo. Nije malo 25 trofeja, mi smo najtrofejniji klub u posljednjih 11-12 godina."

Otkrio je i kakvi su ciljevi srpske košarke. "Poslije 1. oktobra ćemo pričati o tome. Ja sam program podnio, on nije tajan, tako da neka se kolege pozabave malo time", zaključio je Čović.