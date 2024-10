UŽIVO CRVENA ZVEZDA - IGOKEA M:TEL: Šampion želi da popravi utisak u ABA ligi

16 : 40

Trener crveno-bijelih jasan

U ranoj fazi takmičenja je Crvena zvezda ušla u problem, zbog toga je Janis Sferopulos bio jasan u najavi utakmice sa Igokeom.

"Izuzetno, izuzetno važna utakmica za nas i to protiv tima koji zaista igra dobro. Uz sve to, ukoliko im to dopustite i ne pristupite i ne odigrate utakmicu na pravi način, u stanju su da vam nanesu ozbiljnu štetu i ugroze vas."

Najavio je Grk i svoja očekivanja: "Očekujem od mojih igrača da svi do jednog budu psihički potpuno spremni za ovu utakmicu”, rekao je trener crveno-bijelih.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved