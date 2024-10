"Htio sam da se vratim!": Filip Petrušev se oglasio, još ljetos je rekao da Crvenoj zvezdi!

Vratio se Filip Petrušev i odmah je ubačen u sastav Crvene zvezde!

Konačno se vratio Filip Petrušev! Cijelo ljeto se pričalo o tome da je krilni centar reprezentacije Srbije spreman za povratak u Crvenu zvezdu, a kada su se Mustafa Fol i Nikola Milutinov oporavili od povreda u redovima Olimpijakosa konačno se to ostvarilo. Stigao je u bivši klub kako bi dobio veću ulogu i minutažu, a ponovni debi će čekati u Kaunasu. Crvena zvezda gostuje lideru Evrolige Žalgirisu jača za reprezentativnog centra.

Pričao je trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas da je sam Petrušev insistirao na povratku u Crvenu zvezdu, a sada nije krio Petrušev koliko je srćean što je došao nazad u klub u čijem je dresu zaslužio i odlazak u NBA ligu.

"Super, bolje nije moglo ja mislim. Stvarno sam želio, to je bila moja želja i kluba. Tako da sada ostaje da radim. Bila je komunikacija konstantno još prije početka sezone. Radili smo na tome, kada su povrede prošle postigli smo dogovor i to je to. Spreman sam, ja sam bio uz ekipu, igrao sam utakmice i nemam problema da se priviknem na sistem ovdje. Na saigrače na trenera i to je to. Vidjećemo sad u početku možda budem više igrao pet, ali vidjećemo", rekao je Petrušev.

Pogledajte 02:36 Filip Petrušev

Neće biti lak meč za debi, Žalgiris je zajedno sa Barselonom na diobi prvog mjesta Evrolige. Još se ide u daleku Litvaniju... "Biće stvarno jako teška utakmica, pogotovo što oni kod kuće igraju mnogo bolje nego na strani. Jako teška utakmica, mora da se igra svih 40 minuta koncentrisano i nadam se pobjedi", rekao je on.

Na kraju je još jednom ponovio da je jako zadovoljan povratkom u Beograd kao i da jedva čeka meč sa Panatinaikosom u petak u "Pioniru". "Super još se nisu sve emocije slegle. Presrećan sam što sam došao u Beograd. Otkako sam došao na prvi trening sve je fenomenalno. Jedva čekam i 'Pionir', to je moja kuća. Igrao sam ovdje utakmice sa Zvezdom i jedva čekam pun 'PIonir'."